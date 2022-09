TWAP emirleri kullanıcılarının fiyat dalgalanmalarından etkilenmesini önlüyor

FTX, her seviyedeki yatırımcıya hitap etmesiyle kripto para alım satım için güvenilir bir platform olmak ve dijital para birimi ekosistemini geliştirmek üzere tasarlanan, dünyanın en büyük işlem hacmine sahip kripto para borsalarından biri.

Kullanışlı arayüzü, güçlü altyapısı, eğitici içerikleri ve müşteri destek ekibi ile Türk kullanıcılara FTX TR adıyla hizmet veriyor ve FTX'in globaldeki vizyonunu Türkiye'ye taşımak için faaliyetlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor.



DÜNYANIN EN DENEYİMLİ YATIRIMCILARI TARAFINDAN TASARLANDI



Kripto para borsası FTX, uzun yıllar kripto para işlemi yapan yatırımcıların karşılaştıkları sorunlar ve eksikliklerden yola çıkarak hayata geçirdiği bir platform. Dünyanın en deneyimli yatırımcıları tarafından tasarlanan ABD merkezli borsa, kullanıcılarının ihtiyaçlarına ve taleplerine göre pek çok emir çeşidi sunuyor. Bunlardan bir tanesi de TWAP, yani “Zaman Ağırlıklı Ortalama” olarak isimlendirilen emir çeşidi.



FİYAT HAREKETLERİNDEN ETKİLENMEDEN KRİPTO PARA ALIM SATIMI YAPMAK MÜMKÜN



TWAP (Zaman Ağırlıklı Ortalama) emirleri, spot piyasalarda, belirlediğiniz periyot aralıklarında bireysel market emirleri verilmesine olanak sağlıyor. Böylece kullanıcılar, dalgalı fiyat hareketlerinden etkilenmeden düzenli aralıklarla kripto para alıp satabiliyor ve büyük miktarları küçük miktarlara bölerek işlem yapabiliyor.



BİTCOİN VE ONLARCA DİJİTAL VARLIĞA YATIRIM YAPMAK ULAŞILABİLİR VE KOLAY HALE GELİYOR



Güçlü altyapısı ile mobil uygulama ve web platformundaki kullanım kolaylığına dikkat çeken FTX TR Genel Müdürü Şeref Bayırlı, “Yatırımcıların TRY, USDT, USD sabit coini ve BTC para birimleriyle, onlarca paritede işlem yapabileceği yüksek teknolojili ve güvenlikli bir yatırım ortamı sunuyoruz. Likidite risklerini ortadan kaldıran ve arkasına dünyanın en büyük kripto borsalarından birini alan FTX TR olarak, Türk kripto yatırımcıları için her konuda destek alabilecekleri güçlü bir topluluk oluşturmaya odaklanıyoruz.” ifadelerini kullandı.



Kripto para ekosistemine adım atmak isteyenler ya da içinde olup daha fazlasını öğrenmek isteyenler için FTX TR, Türk kullanıcılara hızlı müşteri destek ekibinin yanı sıra, blog içerikleri ve destek makaleleriyle her an her yerden bilgi ve destek sağlıyor.