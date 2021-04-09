TZOB Başkanı Bayraktar'dan Ramazan öncesi fiyat artışı uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan öncesi üretici market fiyatlarını değerlendirdiği görüntülü bir basın açıklaması yaptı.



Ramazan boyunca üretici ve market fiyatlarını takip ederek kamuoyunu bilgilendireceklerine işaret eden Bayraktar, "Ramazan öncesinde üretici ve market fiyat farkı 8 kata kadar ulaşmıştır.

Bir önceki ay üretici market fiyat farkı yaklaşık 5 kata çıkmıştı. Zira üreticilerimiz ürününü düşük fiyata satarken tüketicilerimiz pahalıya tüketmektedir" diye konuştu.



Bayraktar, Ramazan'ın bu yıl da geçen yıl olduğu gibi yeni tip corona virüs (Covid-19) sürecinde idrak edileceğini bildirirken "Bu nedenle bütün kesimler sağduyulu davranmalı, halkımızın ekmeği ile oynamak isteyen spekülatörlere fırsat verilmemelidir" ifadesini kullandı.



Şemsi Bayraktar, 30 Mart-7 Nisan arasında geçen 8 günlük süreçte değerlendirilen Ramazan öncesi market fiyatlarına göre 3 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 12 üründe azalma, 25 üründe ise fiyat artışı olduğunu bildirerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Daha Ramazan'a girmeden fiyatlardaki bu artışlar spekülatif faaliyetlerin başladığını göstermektedir. Tüm kesimler sorumlu davranmalı, artan talep suistimal edilmemeli, Ramazan fırsatçılığı yapılmamalı, tedbirler zamanında alınmalıdır.

Ay sonundan bu güne markette yeşil soğan, kuru fasulye ve yeşil mercimek fiyatında bir değişim meydana gelmezken, en fazla fiyat artışı yüzde 25,87 ile karnabaharda yaşandı.

Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 13,17 ile Antep fıstığı, yüzde 12,52 ile kuru üzüm, yüzde 6,35 ile nohut, yüzde 6,09 ile sivri biber, yüzde 5,75 ile incir, yüzde 5,62 ile pırasa, yüzde 5,26 ile patates, yüzde 5,11 ile pirinç, yüzde 4,60 ile domates, yüzde 3,67 ile kuru soğan takip etti.

Fiyat düşüşü en fazla yüzde 5,50 ile mısır özü yağında yaşanmıştır. Mısır özü yağındaki fiyat düşüşünü ise yüzde 3,89 ile patlıcan, yüzde 3,66 ile maydanoz, yüzde 2,53 ile salatalık, yüzde 1,47 ile elma izledi."



Üretici fiyatlarında ise 8 günlük süreçte 15 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 9 üründe azalma, 8 üründe ise fiyat artışı meydana geldiğini anlatan Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 26,32 ile karnabaharda görüldüğünü, bu üründeki fiyat artışını yüzde 16,81 ile domates, yüzde 13,39 ile limon, yüzde 12,50 ile lahana, yüzde 10,87 ile kuru kayısının izlediğini aktardı.



Bayraktar, bu 8 günlük süreçte Ramazan öncesi üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 695,45 ile patateste yaşandığına işaret ederek "Bu fiyat farkı kuru soğanda yüzde 532,14, maydanozda yüzde 274, lahanada yüzde 260, ıspanakta yüzde 242,67, marulda 240,9 olmuştur. Marketlerde patates 8 kat, kuru soğan 6,3 kat, maydanoz 3,7 kat, lahana 3,6 kat, ıspanak 3,4 kat pahalıya satılmaktadır.

GEÇEN RAMAZAN'A GÖRE FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN YÜZDE 75 ZAMLA SİVRİ BİBER



Bu yıl ve geçen yıl Ramazan öncesindeki fiyatlara göre markette 33 üründe fiyat artışı 6 üründe fiyat düşüşü olmuştur. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 75,18 ile sivri biber, yüzde 68,76 ile ayçiçek yağı, yüzde 57,89 ile yumurta, yüzde 48,28 ile mısır özü yağı, yüzde 42,02 ile kuru üzümde yaşandı" değerlendirmesinde bulundu.