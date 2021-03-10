Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı

Uber, ocak ayında Türkiye'de yeniden hizmet vermeye başladığını duyurarak sadece ticari taksi hizmeti vereceğini bildirmişti. Şu ana kadar İstanbul'da hizmet veren Uber, bu sabah "Artık Ankara'nın da Uber'i var!" mesajıyla Ankara'da hizmet vermeye başladığını duyurdu.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 10.03.2021 - 13:26

Uber, Ankara'da hizmet vermeye başladı

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13 Ocak 2021 tarihinde Türkiye'de yeniden hizmet vermeye başladığını duyuran Uber, sadece ticari taksi hizmeti vereceğini bildirmişti.

Sadece İstanbul'da hizmet veren Uber, bu sabah "Artık Ankara'nın da Uber'i var!" mesajıyla Ankara'da hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Uber Türkiye'den yapılan açıklamada, Ankaralıların bugünden itibaren Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabileceği bildirildi.

Uber'in, İstanbul'da hizmet vermeye başladığı 2014'ten beri popüler bir güvenli ulaşım seçeneği haline geldiği belirtilen açıklamada, Türkiye'de 4,7 milyondan fazla kişi tarafından indirilen uygulamanın İstanbul'da 18 bin taksi sürücüsü tarafından kullanıldığı aktarıldı.

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