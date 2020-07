Uber, Postmates'e 2,6 milyar dolarlık teklif götürdü

Seyahat ve taşımacılık sektörlerine getirdikleri dijitalleşme ile kısa sürede büyüyen ABD merkezli Uber, ülke çapında yemek siparişi işini genişletmeyi hedefliyor.

The New York Times'ın haberine göre Uber, Postmates'i satın almak için teklifte bulundu ve daha sonra bu haber The Wall Street Journal tarafından da desteklendi.

Habere göre, anlaşma yaklaşık 2,6 milyar dolar değerinde olabilir ve bu hafta içinde sonuçlandırılabilir.

Bu sektör pandemi döneminde çok önemli hale gelmişti. Uber'in Eats ismiyle 2014’te kurduğu online yemek sipariş firması bulunuyor.

2011’de kurulan Postmates, akıllı telefon uygulamasıyla yemek siparişi verilebilen ilk girişimlerden biri oldu. Ancak sektörde rekabet yıllar içinde arttı. Firma 2019’da borsaya açılmak istedi fakat bunu gerçekleştirmedi.

