Üç uluslararası şirket Türkiye'de yatırım yapma kararı aldı

Dünyada navlun krizi derinleşiyor.



Denizyolu taşımacılık fiyatlarında bir önceki yıla göre 10 kata varan artışlar var.



Pek çok ülkede üreticiler tedarik sürelerini birkaç ay sonrasına ötelemiş durumda. Bu durumu aşmak isteyen küresel şirketler yatırım için rotayı Türkiye'ye çevirdi.



İsveç merkezli mobilya zinciri IKEA, Türkiye'deki mevcut üretimine ek olarak büyük montanlı yatırıma hazırlandığını duyurdu.



Şirket, koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerinde üretim için anlaşmalar yapmaya hazırlanıyor.

GİYİM DEVİ SİPARİŞLERİNİ ARTIRIYOR



Yatırıma hazırlanan bir diğer şirket ise Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük giyim tedarikçisi LPP, Asya'daki alımlarının bir kısmını Türkiye'ye kaydırmak için harekete geçti.



Sektör yetkililerine göre, yeni sezon koleksiyon ürünleri teslimatında 3 hafta gecikme yaşayan şirket Türkiye'den alım oranını 2-3 kat artırmayı planlıyor.

İLAÇTA 150 MİLYON TL'LİK YATIRIM



Bir diğer yatırım haberi ilaç sektöründen geldi.



Almanya merkezli küresel ilaç şirketi Boehringer Ingelheim, 150 milyon liralık yatırım kararı aldı.



Şirket diyabet, merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler hastalık alanlarındaki bazı ilaçları ilaçlarını Abdi İbrahim tesislerinde üretecek.

