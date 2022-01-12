Uçak bileti satışında yeni dönem

Pandemi koşullarında seyahat planları etkilenen birçok kişi için pratik bir çözüm geliştirildi. Kuveyt Türk işbirliği ile geliştirilen uygulamayla uçak bileti masraflarını kredi kartı limitini doldurmadan satın alma imkanı sağlayan UcuzUcuyorum.com, fiyat takvimi seçeneğiyle de tüketicilere zamandan tasarruf sağlıyor.

Pandemiden bu yana dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar, hem çok çeşitli sektörü hem de birçok insanın gündelik yaşamını etkiledi. Bunların başında, havacılık sektörü ve seyahatler geliyor. Azalan uçuşlar ve yüksek maliyetler sebebiyle her geçen gün artan uçak bileti fiyatları da yükselmeye devam ediyor.

The Vacationer'in Amerika'da gerçekleştirdiği Sürdürülebilir Seyahat Anketi’ne katılanların yüzde 62’si, seyahat rezervasyonu yaparken maliyeti en önemli faktör olarak gördüğünü belirtirken, Türkiye'deki 82,8 milyon adet kredi kartı kullanıcısının büyük bir kısmı da uçak bileti maliyetlerinin yükünü hafifletmek için kredi kartlarına başvuruyor.

UcuzUcuyorum.com Proje Sorumlusu Tuğba Helvacıkara

KART LİMİTİ UÇAK BİLETİYLE DOLMAYACAK

UcuzUcuyorum.com Proje Sorumlusu Tuğba Helvacıkara, 8 Aralık'ta kullanıma açılan uygulama hakkında şunları söyledi:



"Uçuş maliyetlerini karşılamak için kredi kartına başvuran kişiler, kredi kartı limitlerini zorlayabiliyor. Hayata geçirdiğimiz uygulama, kart sahiplerine limitlerini kullanmadan taksitle uçak bileti satın alma avantajı sunuyor. Okullarda yarıyıl tatili yaklaşırken, kış döneminde masrafları artan ailelere, seyahat planı yaparken uygulamamızı kullanarak bütçelerini ferahlatmalarını öneriyoruz."

FİYAT TAKVİMİYLE UÇAK BİLETİ SATIŞINDA BİR İLK



Uygulama ile, tüketicilerin kredi kartı limitini uçak bileti satın almak için kullanmadan günlük harcamalarına devam edebileceklerini belirten Tuğba Helvacıkara, "Uçak bileti finansmanı uygulamamızla kredi kartı kullanmaya çekimser yaklaşan 28 milyon tüketiciyi de online bilet almanın kolaylığı ve ödemelerini kolayca yapmanın rahatlığıyla buluşturuyoruz.

TC kimlik numaraları üzerinden, uçak bileti finansmanı sağlıyoruz. Finansmanın miktarı, kredi kartlarının limitiyle sınırlı değil, bireysel bankacılık puanlarına göre banka tarafından belirliyor.

Bu sayede uçak biletini daha ucuza almak için önceden harekete geçenlere, uçak bileti satışlarında fiyat takvimini de dahil ederek bilet fiyatlarını arama yapmadan görmelerine imkan yaratıyor ve böylece zamandan tasarruf etmelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAMPANYALARIMIZIN TAKİBİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİ TALEP ETMİYORUZ"



İnternetten uçak bileti alırken geçerli olan işlemlerin bu uygulamada da olduğunu aktaran Helvacıkara, "Kullanıcılar uçak biletini isterlerse ertesi gün isterlerse 6 ay sonrası için alabiliyor. Taksitlerini ödemeye başlamadan uçuşlarını gerçekleştirebiliyor ya da 6 ay sonrası için ucuz yeni bir bilet satın alabiliyor.

Geleneksel uygulamalarda olduğu gibi, kullanıcılar havayolu ve bilet kurallarına göre iptal ve iade işlemleri yapılamayan biletlerin ödemesini yapmak zorunda. Bu nedenle seyahat planı değişme ihtimali olan kullanıcılara iade edilebilir sınıflarda bilet almalarını tavsiye ediyoruz.

Uygulamamızdaki fiyat ve kampanyalardan haberdar olmak isteyenlerin kişisel bilgilerini talep etmiyor, bizi takip etmek isteyenleri sosyal medya hesaplarımıza yönlendiriyoruz" diye konuştu.

