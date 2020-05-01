Uçaklarda maske zorunluluğu yaygınlaşıyor

ABD’li havayolu şirketi JetBlue Airways'in yeni tip corona virüse (Covid-19) tedbir amacıyla 4 Mayıs’tan itibaren tüm yolcuların uçuşlarda maske takmasının zorunlu olacağını açıklamasının ardından diğer büyük havayolu şirketleri de sıraya girdi. ABD'nin üç büyük havayolu şirketi American, Delta ve United Airlines da uçuşlarda maskeyi zorunlu hale getirme kararı aldı.

ntv.com.tr 01.05.2020 - 11:41

uçak maske.jpg

İlişkili Haberler

Uçak biletlerine iade garantisi

Uçak biletlerine iade garantisi

Uçakta tek başına yolculuk yaptı

Uçakta tek başına yolculuk yaptı

Havayolu şirketleri corona virüse tedbir olarak maske takmayı zorunlu hale getiriyor.

Bununla ilgili ilk açıklama geçtiğimiz günlerde ABD’nin 6. en büyük havayolu şirketi JetBlue Airways'den gelmiş ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Joanna Gerathy, “Maske takmak kendinizi korumakla ilgili değil, etrafınızdakileri korumakla ilgili. Bu uçuşların artık yeni normallerinden biri olacak” demişti.

JetBlue Airways'in ardından diğer büyük havayolu şirketlerinden de benzer açıklamalar gelmeye başladı. American Airlines, Delta ve United Airlines, Kongre'den ve kendi çalışanlarından gelen baskının ardından uçuşlarda maske takma zorunluluğunun başlayacağını açıkladı.

Bazı havayolları kendi çalışanları için maske takmayı uzun süredir zorunlu tutuyordu. Benzer zorunluluk şimdi de yolcular için başlayacak.

Uçuş görevlileri salgının başladığı günden bu yana çalıştıkları firmaların maske önlemi almaları konusunda çağrıda bulunurken, geçtiğimiz haftalarda demokrat milletvekilleri de benzer yönde uyarılarda bulunmuştu.

CORONA VİRÜS EN ÇOK UÇAKLARI VURDU

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...