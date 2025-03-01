Üçe katlanabilen devrimsel telefon: Çinli şirket duyurdu

Infinix, mobil teknoloji dünyasında devrim yaratmaya aday yeni konsept telefonu ZERO Series Mini Tri-Fold'u resmen duyurdu. Bu yenilikçi cihaz, üçlü katlanabilir tasarımı ve dikey katlanma mekanizması ile dikkat çekiyor. Kullanıcılar, cihazı farklı kullanım senaryolarına göre uyarlayarak, bir akıllı telefon, fitness takip cihazı veya kompakt kamera sistemi olarak kullanabilecek.

ZERO Series Mini Tri-Fold, çift ekranlı tasarımı sayesinde kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Örneğin, bir ekranı arama yaparken veya mesajlaşırken kullanabilirken, diğer ekranı yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek veya çoklu dilde gerçek zamanlı konuşmalar yapmak için kullanabiliyorsunuz. Bu çok yönlü kullanım seçenekleri, cihazın esnekliğini ve kullanım kolaylığını artırıyor.

SEKTÖRÜN DEVLERİNE RAKİP OLACAK

Katlanabilir mobil cihazlar gündengüne popülarite kazanırken, Tri-Fold teknolojisine yatırım yapan şirketlerin sayısı da artıyor. Huawei, 2024 yılında lansmanını gerçekleştirdiği dünyanın üçe katlanabilen ilk telefonu Mate XT’yi 15 Mart’ta satışa sunacak. Samsung da Galaxy Z Fold 7 isimli Tri-fold akıllı telefonunu bu yılın yaz aylarında resmen tanıtacak. Infinix’in bu ikili sonrası kendi modelini piyasaya sürmesi bekleniyor.

Infinix yetkilileri, ZERO Series Mini Tri-Fold'un mühendislik ve tasarım açısından sınırları zorladığını belirtti. Cihazın yenilikçi yapısı, hem şık hem de dayanıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca, cihazın donanım ve yazılım uyumu, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere optimize edilmiş durumda.

HEDEF KİTLESİ FITNESS TUTKUNLARI

Infinix, ZERO Series’i özellikle spor yaparken kullanılabilmesi için tek elle kontrol edilebilir şekilde tasarladı. Bunun yanı sıra cihazı spor salonu ekipmanlarına, bisiklet gidonlarına, koşan kişilerin kollarına sabitleyebilen yenilikçi aksesuarların da telefonla birlikte satılması planlanıyor. Bu özellikler, kullanıcıların antrenmanları sırasında egzersiz rutinlerini takip edebilmesine, ellerini meşgul etmeden rotalarını belirleme ve kontrol edebilmelerine olanak sağlayacak.

Yeni konsept telefon, teknoloji meraklılarından büyük ilgi gördü. Infinix, ZERO Series Mini Tri-Fold'un gelecekte piyasaya sürülecek ticari versiyonları için geri bildirimleri dikkate alacaklarını ve kullanıcı deneyimini daha da geliştireceklerini açıkladı.



