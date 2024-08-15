Ücretli çalışan sayısı yüzde 3,4 arttı

Türkiye’de ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 3,4 artarken, aylık yüzde 0,4 azaldı.

Ücretli çalışan sayısı yüzde 3,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (), Haziran ayı Ücretli İstatistikleri’ni açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 82 bin 853 kişi iken, 2024 yılı Haziran ayında 15 milyon 601 bin 552 kişi oldu.

EN FAZLA ARTIŞ İNŞŞAT SEKTÖRÜNDE

Sektörler arasında en fazla artış inşaat sektöründe yaşandı. 2024 Haziran ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 8,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 artış yaşandı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK BAZDA AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

  Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Haziran ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı.

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