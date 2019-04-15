Büyük taşınmanın ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz otopark hizmeti bugün sona erdi.
Yapılan ücretlendirmede 1 saatlik kapalı otopark 21 TL, açık otopark ise 16 TL olarak belirlendi.
29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda işletmeci firma, 15 Nisan'a kadar yolcuların otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurmuştu.
7 Nisan tarihi itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda otopark hizmeti bugünden itibaren ücretli oldu.
Belirlenen tarifeye göre otopark ücretleri şöyle:
KAPALI OTOPARK
1 saat: 21 TL
1-3 saat: 25 TL
3-6 saat: 39,50 TL
6-12 saat: 47 TL
12-24 -saat: 63 TL
Abonman aylık: 444 TL
AÇIK OTOPARK
0-1 saat: 16 TL
1-3 saat: 19 TL
3-6 saat: 29 TL
6-12 saat: 32 TL
12-24 saat: 44.50 TL
Abonman aylık: 332 TL