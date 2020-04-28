Uçuşlarda maskeyi zorunlu kılan ilk havayolu şirketi oldu

ABD’nin 6. en büyük havayolu şirketi JetBlue Airways’in Yönetim Kurulu Başkanı Joanna Gerathy, “Maske takmak kendinizi korumakla ilgili değil, etrafınızdakileri korumakla ilgili. Bu uçuşların artık yeni normallerinden biri olacak” açıklamasını yaparak, 4 Mayıs’tan itibaren yolculara, check-in zamanından inişe kadar, maske takma zorunluluğu getireceklerini söyledi.



Sadece maske takamayacak kadar küçük olan çocuklar bu kuraldan muaf tutulacak.



Şirket bu kapsamda müşterilerine e-posta ile hatırlatma yapılacak ve kendi maskelerini yanlarında getirmelerini isteyecek.



Dünyanın en büyük havayolu şirketi American Airlines ise pazartesi günü yaptığı açıklamada, yolcularına önümüzdeki aytan itibaren bazı uçuşlarda maske ve el dezenfektanı verileceğini duyurmuştu.