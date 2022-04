Ucuz et satışı başladı

Et ve Süt Kurumu ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ucuz et satışına başladı.



Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptı. Kirişçi, fiyatların market ortalamalarının yüzde 15-20 altında olduğunu söyledi.

Ucuz et satışı, Et ve Süt Kurumu (ESK) 18 satış mağazasında ve Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 150'sinde yapılıyor.

Marketlerde dana kıymalığın kilosu ortalama 100 liradan satılıyor. Dana sotenin kilosu ise 120 lira civarında.

Satışın ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyleyen Kirişçi, "Ramazan ayında vatandaşlarımız ete olan ilgilerini ötelemesinler" diye konuştu.

"HAYVAN STOKLARINDA PROBLEM YOK"



Türkiye'de bulunmayan bir ürün olmadığını, fiyatların yüksekliği ile ürünün bulunurluğu ve ürüne erişim arasında bir kopma söz konusu olmadığını dile getiren Bakan Kirişci, beside ve kesim yapılacak hayvan stoklarında bir problem olmadığının altını çizdi.



ÇALIŞMA YAPILACAK



Özbekistan ziyareti sonrası basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı et konusuna değinmiş ve vatandaşa ucuz et yedirmekte kararlı olduklarını söylemişti. Erdoğan, "Ülkemizin dört bir yanında kesimlik hayvan için çalışma yapılacak" dedi.