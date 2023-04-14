Ukrayna için Türk ve yabancı yatırımcılar İstanbul’da bir araya geldi

Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen toplantıya Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, önde gelen Türk ve yabancı sanayi ve yatırım şirketlerinin temsilcileri ile diplomatlar katıldı. Ukrayna İstanbul Başkonsolosu toplantıda yaptığı konuşmasında Ukrayna ekonomisinin, geniş çaplı Rus saldırısı şartlarında olumsuz etkenlere karşı koyma dayanıklılığı gösterdiğini, Türkiye’nin ‘Ortak’ sıfatıyla hem devlet hem de iş çevreleri düzeyinde sağladığı yardımın da ilerideki karşılıklı yarara dayalı iş birliğine olumlu yansıyacağının altını çizdi.



4 Temmuz 2022 tarihinde, İsviçre'nin Lugano şehrinde düzenlenen Lugano Konferansı’nda Ukrayna’nın yeniden inşası ve güçlendirilmesine yönelik güçlü ve kapsamlı bir kalkınma planı sunduğunu hatırlatan Nedilskyi, 10 yıllık kalkınma stratejisinin, yabancı ortaklar tarafından takdirle karşılandığını vurguladı. Aynı zamanda Başkonsolos; Ukrayna’nın kalkınmasıyla ilgili tedbirlerin, hükümet açısından üstün önceliğe sahip olup hem ortak devletlerin kapsamlı desteğini hem de ülkenin altyapısı ve kilit ekonomi sektörlerine özel sektör tarafından önemli miktarda yatırım yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Yuvarlak masa toplantısına katılanlar arasında İngiltere, Amerika, Türkiye ve Azerbaycan’dan uluslararası yatırımcı şirketler de vardı. Bu kapsamda iş çevreleri temsilcileriyle; Ukrayna’nın yeniden inşasına yabancı ortakların katılması ve şartları, devlet tarafından yabancı yatırımcılara yönelik destek ve teşvik sağlama mekanizmaları konuşuldu. Türk ve yabancı iş adamları; tarım, enerji, altyapı gibi sektörlere yatırım yapma konusunda istekli olduklarını dile getirdiler.