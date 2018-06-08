Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen’in sorularını Kars’ta yanıtladı.

İstanbul Çamlıca'daki kule projesiyle ilgili konuşan Arslan, "Çamlıca Kulesi’ndeki çalışmaları geçen hafta yerinde gördüm." dedi ve şöyle devam etti:

"İstanbul’un görselliğine değer katacak, yılda 4,5 milyon turisti ağırlayacak bir tesis. Sadece anten kirliliğini temizlemeyecek, İstanbul’ a değer katan simge yapılardan biri oalcak. 220 meterleik betonarme ve 160 metrenin üzerinde çelik aksamı var. Toplam 387 metrelik bir yükseklik. 170'inci ve 190'ıncı metrelerinde iki seyir katı olacak. Buralardan İstanbul 360 derece görünecek. Ayrıca yine iki restoran katı olacak. Turistler nasıl Paris’e Eyfel Kulesi'ne gidiyorlarsa, İstanbul’da da burayı görmek isteyecekler."

Bakan Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gelinen son noktayı da şöyle anlattı:



"İstanbul Yeni Havalimanı’nı dünya da merakla izliyor. 150 milyon yolcu kapasiteli bir yer burası. Yüzde 90,5 tamam demiştik ve şimdi bunun da üzerine çıkıldı. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Pist inilebilir hale gelmişti, şimdi 24 saat boyunca inilebilir hale getirmek için cihaz testleri yapılıyor ve bitme aşamasında. 29 Ekim’de resmi açılış ve 30 ve 31’inde havayolu şirketlerini taşıyacağız."