Ulaştırma Bakanı Uraloğlu duyurdu: Karayollarında kış hazırlıkları tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Makine Teslim Töreni’nde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Kışın kar yağışı, doğanın beyaz örtüyle süslendiği, kartpostallara taşınacak kadar güzel görüntülere konu olsa da başta ulaşım olmak üzere günlük hayatımızı zorlaştırdığı bir gerçektir. Bu noktada bizler de zorlu kış şartlarına karşı mücadelemizi daha da güçlendirmek adına yeni karla mücadele ve yol bakım hizmetleri araçlarıyla hizmet filosunu geliştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, KGM’nin her zaman yüksek hizmet standardını getirmenin gayreti içerisinde olduğunu kaydederek “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son 22 yıl içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladık. Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla donattık.” dedi.

"YÜKSEK DAĞLARI TÜNELLERLE GEÇTİK"

Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağıyla sadece 6 ilin birbirine bağlı olduğunu anımsatarak, “Yol ağımızı yaklaşık 5 kat arttırıp 29 bin 653 kilometreye çıkararak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 796 kilometreye yükselttik. BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometre den 31 bin 541 kilometreye ulaştırdık. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçtik.” açıklamasında bulundu.

"YOLLARIN TRAFİĞE AÇIK KALMASI ÇOK ÖNEMLİ"

İnşa edilen 479 kilometre köprü ve viyadük ile toplam uzunluğu 790 kilometreye ulaştırdıkları bilgisini veren Bakan Uraloğlu, 717 kilometre tünel yapımı ile de tünel toplam uzunluğunu 767 kilometreye çıkardıkları bilgisini de paylaştı. Uraloğlu, “Ancak bu yolları açmak, tünel ve köprüleri inşa etmek kadar, bu yolların ve yapıların güvenli bir şekilde trafiğe açık kalması da çok önemli.” dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISINDA YÜZDE 77 AZALMA

Bölünmüş yol uzunluğunun toplam yol ağının yüzde 43’ünü oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bölünmüş yollar bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yaklaşık yüzde 83’üne hizmet veriyor. Hamdolsun yaptığımız yatırımlarla trafik kazalarında 100 Milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısında da yüzde 77 azalma olduğunu görüyoruz.”