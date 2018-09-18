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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında yaşanan işçi olaylarının bakanlık tarafından titizlikle takip edildiği bildirildi.



Havalimanının temeli atılırken, "Bu havalimanını yapamayacaklar", daha sonra da Gezi eylemlerinde "Havalimanı inşaatını durdurun, yapmaktan vazgeçin" denildiği hatırlatılan açıklamada, "Bugün ise açılışına sayılı günler kala aynı çevrelerin 'Havalimanını 29 Ekim'de açamayacaklar' iddiasıyla milletimizin moralini, çalışanların motivasyonunu bozma gayreti içinde oldukları gözlemlenmektedir. 'İsmi ne olacak'la başlatılan tartışmalar daha sonra servis olayını gerekçe göstererek bazı marjinal grupların yer aldığı, HDP ve CHP'li bazı milletvekillerinin de destek verdiği bir provokasyona dönüştürülerek farklı bir noktaya çekilmek istenmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada, yaşanan durumun tüm Türkiye'ye üzüntü verdiğine işaret edilerek, "Bu proje, Türkiye'nin gurur projesidir ve durdurmaya, engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletimize söz verdiğimiz gibi 29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacaktır" ifadesine yer verildi.



"SORUNLARIN GİDERİLMESİ İÇİN TALİMAT VERİLDİ"



Söz konusu olayın gerçekleştiği ilk andan itibaren İGA'nın tüm yönetim kademesi tarafından, iddia edilen sorunların araştırılması ve çözümü için çok yoğun bir mesai harcandığı belirtilen açıklamada, İGA yönetiminin sorun ve taleplerini dinlemek üzere çalışanlarla hızlıca bir araya geldiği ve yapılan görüşme sonucu, sorun yaşandığı tespit edilen noktalarda vakit kaybetmeden somut adım atılmaya başlandığı bildirildi.



Görüşmelerin ardından İGA'nın ivedilikle bünyesindeki 500'e yakın taşeron firma yöneticisiyle bir araya geldiği ve sorunların giderilmesiyle ilgili talimat verdiği aktarılan açıklamada, havalimanı şantiyesindeki çalışmaların 4 yıldır devam ettiğine işaret edildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Giderek artan ve nihayetinde 36 bin çalışana ulaşan İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesi, orta büyüklükte bir ilçe nüfusuna sahiptir. Bu büyüklükteki şantiyede kuşkusuz çalışanların temizliğinden sağlığına, içme suyundan yemeğine kadar büyük bir organizasyon gerekmektedir. İGA yönetimi de bunu büyük bir başarıyla sürdürmektedir. Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı projesinde görev alan, mavi ya da beyaz yaka ayrımı olmadan tüm çalışanların yediği yemeklerin, işçilerin geri bildirimleri üzerine hassasiyetle incelemesi yapılmakta ve kalitesi test edilmektedir. Bir eksiklik olmaması amacıyla bakanlığımız, yemekhanelerin, yatakhanelerin ve diğer sosyal yaşam alanlarının bir kez daha gözden geçirilmesini istemiştir. Servis konusuyla ilgili olarak sefer sayılarının artırılması ve bekleme alanlarının düzenlemesi konusunda daha titiz davranılacaktır. Servis bekleyen işçilerin rahatı için çadır ve üstü kapalı bekleme alanları oluşturulacaktır. Çalışanların sağlığı ve rahat çalışma koşullarına sahip olması için bakanlığımız da çalışma ve denetimlerine devam etmektedir."

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