Uludağ Elektrik İngiliz yatırım fonuna satıldı

Limak Yatırım, Uludağ Elektrik'teki hisselerini  30 Eylül'de imzalanan anlaşma ile İngiliz yatırım fonu ACTIS'e devretti.

ntv.com.tr 01.10.2021 - 11:21

Uludağ Elektrik İngiliz yatırım fonuna satıldı

Limak Yatırım, Uludağ Elektrik'ten çıktı.

Uludağ Elektrik Dağıtım ve Limak Uludağ Perakende Elektrik Satış'ın tek hissedarı olan Uluğ Enerji, hisselerinin İngiliz yatırım fonu ACTIS'e devri için hisse satış sözleşmesi imzaladı.

Satış sözleşmesinin 30 Eylül'de imzalandığı bildirildi.

Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, söz konusu hisse satış anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yaklaşık 1 yıldan bu yana İngiliz yatırım fonu Actis ile Uludağ Elektrik’in hisselerinin devri için yaptığımız görüşmeleri tamamladık ve hisse devir sözleşmesini imzaladık. Yapılan bu anlaşmanın, özellikle altyapı yatırımlarında yabancı yatırımcıların Türkiye’nin potansiyeline olan ilgisinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yabancı yatırımcı için yatırım yapılacak güvenli bir liman olarak görülen ülkemiz ve sektörümüzün önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürmesini bekliyoruz. Limak Şirketler Grubu olarak bu satıştan elde edeceğimiz geliri, Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yürütmeyi öngördüğümüz diğer projelerimize yatırmayı düşünüyoruz.”

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...