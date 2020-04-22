Uluslararası Enerji Ajansı'ndan petrol piyasası için 3 öneri

IEA'den, dün Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatının eksi 37,63 seviyeye kadar inmesinin ardından yapılan açıklamada, petrol piyasalarında olağanüstü bir karışıklık yaşandığı belirtildi.



"Kara Nisan" olarak nitelendirilen bu ayda küresel petrol talebinin günlük 29 milyon varil azalacağı anımsatılan açıklamada, piyasada büyük bir arz fazlası olduğu ve bu fazlalığın gelecek haftalarda petrol stoklarının dolması açısından bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.



Açıklamada, Petrol İhraç Edenler Örgütü (OPEC) dışı ülkelerin 1 Mayıs'tan itibaren uygulayacağı üretim kesintisinin petrol piyasasını hızlı bir şekilde dengelemek için yeterli olmayacağı ifade edildi.



Bu kapsamda küresel petrol piyasasının dengelenmesi için şu önerilerde bulunuldu:



"Üretim kesintisi kararı alan ülkelerin bir an önce bu kararı uygulamaya geçmesi ve hatta daha fazla kesintiye gitmesi, piyasadaki arz fazlasının ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak amacıyla stratejik petrol rezervi olan ülkelerin kapasitelerini hazır hale getirmeleri ve finansal otoritelerin piyasa düzenini bozan eğilimleri önlemek amacıyla tedbirler uygulaması."



ABD'de WTI tipi ham petrolün mayıs ayı için vadeli işlem sözleşmelerinin süresi bugün dolarken, kontrat sahiplerinin fiziki petrol teslimatından kaçınmasıyla WTI tipi petrolün varil fiyatı, dün yüzde 300'ün üzerinde değer kaybederek eksi 37,63 seviyesine kadar inmişti.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR (VİDEO)