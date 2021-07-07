Rekabet avantajına sahip hizmet sektörlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, bu alanda dış ticaret yaklaşımıyla çalışmalar yapmak üzere Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kuruldu.



Uluslararası ticarete konu hizmet sektörlerinin ülke yararına geliştirilmesi, desteklenmesi, bu alanda oluşturulan politikaların ilgili tüm kurum ve kuruluşları koordine ederek uygulanmasından sorumlu olan genel müdürlük, aynı zamanda yurt dışında kurulacak lojistik merkezleri ile yurt dışındaki yatırımların izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında da çalışmalar yürütecek.

Uluslararası hizmet ticaretinin ülke ekonomisi yararına geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla küresel gelişmeleri takip ederek sektörler ve ülkeler bazında gerekli çalışmaları yapacak olan Genel Müdürlük, ülke hizmet ihracatına yönelik algının güçlendirilmesi ve pazarların çeşitlendirilmesi amacıyla her türlü tanıtım etkinlikleri düzenleyecek.



Genel müdürlük, hizmet sektörlerinin dış ticaret yaklaşımıyla ele alınması, desteklenmesi ve küresel çapta söz sahibi olan markaların oluşturulması amacıyla devlet yardımı programlarını hazırlayacak ve uygulayacak. Uluslararası hizmet ticaretinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımlarıyla etkili şekilde yürütecek.



Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Hizmet ihracatımızı daha da artırmak ve uluslararası hizmet ticareti konularını bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla Bakanlığımız bünyesinde Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünü kurduk. Ülkemiz ve bakanlığımız için hayırlı olsun" dedi.

