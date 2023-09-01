“Uluslararası The Future Healthcare İstanbul 2023 Konferansı” yaklaşıyor

Türkiye’den ve yurt dışından sağlık sektörünün öncü isimlerinin buluşacağı Uluslararası Sağlık ve Sağlık Teknolojileri Konferansı The Future Healthcare İstanbul, 27-28-29 Eylül tarihlerinde Sheraton İstanbul Levent’te düzenlenecek.

Sağlığın her alanından temsilcilerin katılımıyla, konuların bilimsel olarak konuşulduğu bir organizasyon olan The Future Healthcare Konferansı, sağlık iletişimine öncü fikirleri ve sosyal projeleri ile değer katan Tazefikir Group tarafından düzenleniyor. 2022’de ilgiyle takip edilen konferansın, bu yıl 40 binin üzerinde katılımcıya ulaşması hedefleniyor.

The Future Healthcare İstanbul 2023 Uluslararası Konferansı, hem fiziksel hem de online olarak hibrit formatta düzenlenecek.

The Future Healthcare Konferansı 2023 Teması: “İşbirliğinin Enerjisi"

The Future Healthcare 2023’ün teması “İşbirliğinin Enerjisi” olarak belirlendi. Uzman isimler, ilham verici konuşma ve panellerle “İşbirliğinin Enerjisi” teması altında çalışmalarını ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşacak.

The Future Healthcare Kurucusu Çağlar Gözüaçık, ‘Yerel yönetimlerdeki inovatif sağlık hizmetlerinden, geleceğin sağlığının yenilikçi girişimlerine, transhümanizm ve insanlığın geleceğinden, genom düzenleme: CRISPR Teknolojisi’ne, tıbbın geleceği kronobiyolojiden, toplum sağlığında eczacılığın rolüne, biyoteknolojik ilaç buluş ve teknolojilerinde neredeyiz ve nereye gidiyoruz’a kadar birçok önemli başlığı bu sene katılımcılarla buluşturacaklarını belirtti.

Birbirinden ilginç ve yaratıcı konu başlıklarıyla sağlığın geleceğine yön veren The Future Healthcare İstanbul 2023; katılımcılara vizyon, bilgi ve deneyimin yanı sıra benzersiz bir iletişim ağı imkânı da sunacak.



The Future Healthcare İstanbul 2023 Uluslararası Konferansı’ndan öne çıkan oturum ve paneller:

İlk Gün (27 Eylül Çarşamba)

27 Eylül Çarşamba günü programının ilk saatlerinde, 28. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan’ın açılış konuşması yer alıyor.

Konferansın ilk gününde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, ‘’ Yerel Yönetimlerde İnovatif Sağlık Hizmetleri’’ni anlatacak. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Furkan Kayabaşoğlu’nun ‘’Doğum: Geçmişten Geleceğe’’ oturumu yer alıyor. Prof. Dr. Çağrı Gülümser ile ‘’Yapay Plasenta & Fetal Cerrahi’’ oturumu, ‘’Nefes Oluyoruz: İyileştirmeye Dünyadan Başlamak’’ paneli Çağlar Gözüaçık moderatörlüğünde, Ömür Salman, Oğuzcan Bülbül ve Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu katılımıyla yapılıyor. LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri A.Ş.Genel Müdürü Elif Elkin, ‘’Sağlıkta Dijitalin Native'i Olmak’’ ve G&G Clinic Kurucu Ortak Prof. Dr. C. Ayşe Görmeli, ‘’Kök hücre: Rejeneratif Tıpta Geleceğe Açılan Kapı’’ konusundaki görüşlerini katılımcılarla paylaşacaklar. ‘’Dijital Çağda Tıbbi Kayıt Güvenliği ve Medikolegal Sorunlar’’ paneli Prof. Dr. Murat Aksoy moderatörlüğünde, Doç.Dr. Ali Murat Kınık ve Av. İlker Bozatlıoğlu’nun katılımıyla yer alıyor. Av. Dr. E. Neval YILMAZ moderatörlüğündeki ‘’Yapay Zekâ, Robotik Cerrahi ve Tıptaki Yenilikçi Teknolojilerin Hukuksal Boyutu’’ paneli Prof. Dr. Egemen Yılmaz ve Prof. Dr. Dilek Özcengiz’in katılımıyla gerçekleşiyor. Dr. Sevgi Salman Ünver moderatörlüğünde ‘’Geleceğin Sağlığının Yenilikçi Girişimleri’’ paneli yer alıyor.