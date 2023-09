“Uluslararası The Future Healthcare İstanbul 2023 Konferansı” yaklaşıyor

Konferansı Ekin Olcayto sunacak



The Future Healthcare İstanbul 2023 Uluslararası Konferansı’nın 3 günlük dinamik programının moderatörlüğünü başarılı TV Sunucusu, Haber Spikeri, Eğitmen Ekin Olcayto yapacak.



Sağlık sektörünün önde gelen isimleri The Future Healthcare İstanbul Uluslararası Konferansı Danışma Kurulu’nda buluşuyor



The Future Healthcare İstanbul 2023 Uluslararası Konferansı’nın danışma kurulunda, alanında deneyimli isimler yer alıyor: Houston Metodist Araştırma Enstitüsü Nanotıp Anabilim Dalı Profesörü Prof. Dr. Bülent Özpolat, Veni Vita Health Genel Müdürü Beril Koparal Ergün, Antalya Belek Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuz Özyaral, Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Üyesi Prof.Dr Ayşe Rodopman Arman, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çisil Sohodol, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Murat Baş, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Profesörü Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Profesörü Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, Roche Türkiye Kurumsal İletişim Lideri Bahar Süral, Genomedis Biyoteknoloji Kurucusu Dr. Sevgi Salman Ünver, Abdi İbrahim Satış Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Dr. Oğuz Mülazımoğlu, Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Haver Farma İlaç A.Ş Pazarlama ve Satış Direktörü Esra Erbilgin, AstraZeneca Türkiye Biyofarma İş Birimi Direktörü Berrak Yücel, Johnson & Johnson MedTech EMEA Bölge Başkan Yardımcısı Demet Russ gibi önemli isimler, The Future Healthcare İstanbul 2023 Uluslararası Konferansı’na değer katıyor.



Konferansın Medya, İletişim ve Stratejik Partneri; Zero Medya olurken, Medya Sponsoru NTV ve Parti Gecesi Medya Sponsoru Power FM oldu.



Tazefikir Group tarafından, sağlık sektörünün geleceğine değer katan zengin bir içerikle düzenlenecek konferansın biletleri https://futurehealthcare-istanbul.com/tr sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Kayıt yaptırmak ve detaylı bilgilere ulaşmak için https://futurehealthcare-istanbul.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.