“Uluslararası The Future Healthcare İstanbul 2023 Konferansı” yaklaşıyor

Türkiye’den ve yurt dışından sağlık sektörünün öncü isimlerinin buluşacağı Uluslararası Sağlık ve Sağlık Teknolojileri Konferansı The Future Healthcare İstanbul, 27-28-29 Eylül tarihlerinde Sheraton İstanbul Levent’te düzenlenecek.
Sağlığın her alanından temsilcilerin katılımıyla, konuların bilimsel olarak konuşulduğu bir organizasyon olan The Future Healthcare Konferansı, sağlık iletişimine öncü fikirleri ve sosyal projeleri ile değer katan Tazefikir Group tarafından düzenleniyor. 2022’de ilgiyle takip edilen konferansın, bu yıl 40 binin üzerinde katılımcıya ulaşması hedefleniyor.
The Future Healthcare İstanbul 2023 Uluslararası Konferansı, hem fiziksel hem de online olarak hibrit formatta düzenlenecek.
The Future Healthcare Konferansı 2023 Teması: “İşbirliğinin Enerjisi"
The Future Healthcare 2023’ün teması “İşbirliğinin Enerjisi” olarak belirlendi. Uzman isimler, ilham verici konuşma ve panellerle “İşbirliğinin Enerjisi” teması altında çalışmalarını ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşacak.
The Future Healthcare Kurucusu Çağlar Gözüaçık, ‘Yerel yönetimlerdeki inovatif sağlık hizmetlerinden, geleceğin sağlığının yenilikçi girişimlerine, transhümanizm ve insanlığın geleceğinden, genom düzenleme: CRISPR Teknolojisi’ne, tıbbın geleceği kronobiyolojiden, toplum sağlığında eczacılığın rolüne, biyoteknolojik ilaç buluş ve teknolojilerinde neredeyiz ve nereye gidiyoruz’a kadar birçok önemli başlığı bu sene katılımcılarla buluşturacaklarını belirtti.
Birbirinden ilginç ve yaratıcı konu başlıklarıyla sağlığın geleceğine yön veren The Future Healthcare İstanbul 2023; katılımcılara vizyon, bilgi ve deneyimin yanı sıra benzersiz bir iletişim ağı imkânı da sunacak.
The Future Healthcare İstanbul 2023 Uluslararası Konferansı’ndan öne çıkan oturum ve paneller:
İlk Gün (27 Eylül Çarşamba)
27 Eylül Çarşamba günü programının ilk saatlerinde, 28. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Halit Yerebakan’ın açılış konuşması yer alıyor.
Konferansın ilk gününde; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, ‘’ Yerel Yönetimlerde İnovatif Sağlık Hizmetleri’’ni anlatacak. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Furkan Kayabaşoğlu’nun ‘’Doğum: Geçmişten Geleceğe’’ oturumu yer alıyor. Prof. Dr. Çağrı Gülümser ile ‘’Yapay Plasenta & Fetal Cerrahi’’ oturumu, ‘’Nefes Oluyoruz: İyileştirmeye Dünyadan Başlamak’’ paneli Çağlar Gözüaçık moderatörlüğünde, Ömür Salman, Oğuzcan Bülbül ve Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu katılımıyla yapılıyor. LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri A.Ş.Genel Müdürü Elif Elkin, ‘’Sağlıkta Dijitalin Native'i Olmak’’ ve G&G Clinic Kurucu Ortak Prof. Dr. C. Ayşe Görmeli, ‘’Kök hücre: Rejeneratif Tıpta Geleceğe Açılan Kapı’’ konusundaki görüşlerini katılımcılarla paylaşacaklar. ‘’Dijital Çağda Tıbbi Kayıt Güvenliği ve Medikolegal Sorunlar’’ paneli Prof. Dr. Murat Aksoy moderatörlüğünde, Doç.Dr. Ali Murat Kınık ve Av. İlker Bozatlıoğlu’nun katılımıyla yer alıyor. Av. Dr. E. Neval YILMAZ moderatörlüğündeki ‘’Yapay Zekâ, Robotik Cerrahi ve Tıptaki Yenilikçi Teknolojilerin Hukuksal Boyutu’’ paneli Prof. Dr. Egemen Yılmaz ve Prof. Dr. Dilek Özcengiz’in katılımıyla gerçekleşiyor. Dr. Sevgi Salman Ünver moderatörlüğünde ‘’Geleceğin Sağlığının Yenilikçi Girişimleri’’ paneli yer alıyor.
İkinci Gün (28 Eylül Perşembe)
28 Eylül Perşembe gününün programında; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy moderatörlüğünde, Dr. Öğr. Üye. Dr. Ömerul Faruk Aydın ve Doç. Dr. Arzu Baloğlu’nun katılımları ile ‘’Afetlerde Sağlık Teknolojilerinin Yeri’’ paneli yer alıyor. Karolinska Institutet Laboratuvar Tıbbı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Matti Sällberg ile ‘’Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü Aşısı İçin Uluslararası İşbirliği’’ oturumu ile Prof. Dr. Pasha Galbinur ise ‘’Oftalmolojide Cerrahi ve Medikal Tedaviye Yenilikçi Bakış Açısı’’ oturumu ile yer alıyor. Dr. Kıvılcım Kayabalı moderatörlüğünde ve Op. Dr. Mehmet Akif Şimşek’in katılımıyla ‘’Transhümanizm ve İnsanlığın Geleceği’’ paneli gerçekleşiyor. PARMER Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh ‘’Parkinson ve Hareket Bozukluklarında Nöromodülasyonun Bugünü ve Nörostimulasyonun Geleceği’’ oturumu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Görkem Astarcıoğlu ile ise ‘’ Sağlık Verilerinin Arşivlenme Sorumluluğu Kimde Olmalı?’’ oturumu yapılıyor. Uzm. Dr. Demet Karadenizli ‘’Koruyucu Sağlığın Geleceği: Kılavuz ve veya Genetik Bazlı Kişiselleştirilmiş Check up’’ konusundaki görüşlerini katılımcılar ile paylaşacak. Prof. Dr. Pervin Dinçer ‘’Genom Düzenleme: CRISPR Teknolojisi’’ oturumu yer alıyor. Antalya Belek Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Özyaral’ın moderatörlüğünü yapacağı ‘’Toplum Sağlığında Eczacılığın Rolü’’ panelinde İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gülden Omurtag ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kübra Elçioğlu katılım gösteriyor.
Üçüncü Gün (29 Eylül Cuma )
29 Eylül Cuma gününün programında; Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Profesörü Prof. Dr. Devrim Gözüaçık moderatörlüğünde, ‘’Biyoteknolojik İlaç Buluş ve Teknolojileri’nde Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?’’ paneli ve yine Prof. Dr. Devrim Gözüaçık’ın “Türkiye’de Kanser Araştırmalarından Özgün Ürünlere Ulaşmak” oturumu ile yer alıyor. Prof. Dr. Halil İbrahim Kavaklı ‘’Tıbbın Geleceği: Kronobiyoloji’’ oturumu ile katılım gösterecek. Prof. Dr. Murat Aksoy moderatörlüğünde ‘’Dijital Çağda Tıbbi Kayıt Güvenliği ve Medikolegal Sorunlar’’ paneli yer alıyor. Prof. Dr. Murat Baş moderatörlüğünde, Dr. Öğr. Üyesi Gizem Köse ve Klinik Psikolog Mustafa Çay’ın katılımıyla ’’Geleceğin Yeme Alışkanlıkları ve Farkındalığı’’ paneli gerçekleşiyor. Dr. Rashad Mammadgulu oglu Mahmudov ise ‘’Sürdürülebilir ve Adil Bir Gelecek İçin Etkin Sağlık Sistemi’’ oturumu ile yer alıyor. Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman moderatörlüğünde ve Doç. Dr. Baran Balcan’ın katılımıyla ‘’Telesağlıkta Türkiye'de Güncel Durum’’ paneli yer alıyor.
Konferansı Ekin Olcayto sunacak
The Future Healthcare İstanbul 2023 Uluslararası Konferansı’nın 3 günlük dinamik programının moderatörlüğünü başarılı TV Sunucusu, Haber Spikeri, Eğitmen Ekin Olcayto yapacak.
Sağlık sektörünün önde gelen isimleri The Future Healthcare İstanbul Uluslararası Konferansı Danışma Kurulu’nda buluşuyor
The Future Healthcare İstanbul 2023 Uluslararası Konferansı’nın danışma kurulunda, alanında deneyimli isimler yer alıyor: Houston Metodist Araştırma Enstitüsü Nanotıp Anabilim Dalı Profesörü Prof. Dr. Bülent Özpolat, Veni Vita Health Genel Müdürü Beril Koparal Ergün, Antalya Belek Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuz Özyaral, Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Üyesi Prof.Dr Ayşe Rodopman Arman, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Ersoy, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çisil Sohodol, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Murat Baş, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Profesörü Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Profesörü Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, Roche Türkiye Kurumsal İletişim Lideri Bahar Süral, Genomedis Biyoteknoloji Kurucusu Dr. Sevgi Salman Ünver, Abdi İbrahim Satış Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Dr. Oğuz Mülazımoğlu, Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, Haver Farma İlaç A.Ş Pazarlama ve Satış Direktörü Esra Erbilgin, AstraZeneca Türkiye Biyofarma İş Birimi Direktörü Berrak Yücel, Johnson & Johnson MedTech EMEA Bölge Başkan Yardımcısı Demet Russ gibi önemli isimler, The Future Healthcare İstanbul 2023 Uluslararası Konferansı’na değer katıyor.
Konferansın Medya, İletişim ve Stratejik Partneri; Zero Medya olurken, Medya Sponsoru NTV ve Parti Gecesi Medya Sponsoru Power FM oldu.
Tazefikir Group tarafından, sağlık sektörünün geleceğine değer katan zengin bir içerikle düzenlenecek konferansın biletleri https://futurehealthcare-istanbul.com/tr sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Kayıt yaptırmak ve detaylı bilgilere ulaşmak için https://futurehealthcare-istanbul.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
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