Unilever şikayetlerin ardından Alman sosunun adını değiştiriyor

Geçen Mayıs ayında ABD’nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd’un beyaz bir polis tarafından boynuna baskı uygulanarak gözaltında öldürülmesi , tüm dünyada etkisi hala devam eden gösterileri beraberinde getirmişti. Bununla birlikte ırkçılık ve polis şiddeti hakkındaki farkındalığın artmasıyla birlikte birçok küresel şirket de tepkilerin odağı haline geldi.

ŞİRKETLER TEPKİLERİN ODAĞINDA



Bu kapsamda, gelen şikayetlerin ardından Unilever’e ait Alman gıda şirketi Knorr tarafından üretilen Zigeuner adlı sosun adının değiştirileceği belirtildi. Diğer taraftan, Unilever’in Hindistan pazarında ürettiği Fair&Lovely (Açık Tenli ve Güzel) adlı kozmetik ürünlerindeki “fair” ibaresinin de kaldırıldığı aktarıldı.

Geçtiğimiz ay ise, Eskimo Pie (ABD’de üretilen vanilyalı bir çubuk dondurma) ve PepsiCo’nun yan şirketi olan ve siyahi bir köle kadının ambleminde yer aldığı Aunt Jemima da kurumsal kimliklerini yenilemişti.



Almanya Sinti ve Roman Konseyi Başkanı Romani Rose, şirketin kararını olumlu bulduklarını ve ülkede yükselen ırkçılık nedeniyle endişe duyduklarını aktardı:



“Knorr’un insanların hassasiyetine saygı duyduğunu bilmek önemli. Ancak, çingene şnitzeli ya da çingene sosundan daha ciddi meselelerimiz var. Futbol musabakalarındaki 'Çingene' ya da 'Yahudi' tezahüratlarını çok daha endişe verici” ifadelerini kullandı.



NAZİLER TARAFINDAN ÖLÜM KAMPLARINDA KULLANILDI



Naziler, Almanya’da yüzyıllardır yaşayan Romanları tanımlamak için Sinti ifadesini kullandı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında “etnik temizlik” kapsamında Romanlar ölüm kamplarına yollandı ve üniformaları zeugner’in “Z”si ile işaretlendi.

SALGINLA BİRLİKTE NELER DEĞİŞTİ?