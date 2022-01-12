United Airlines'ta 3 bin corona virüs vakası tespit edildi

ABD'li United Airlines salı günü yaptığı açıklamada, ABD'li çalışanlarının yaklaşık yüzde 4'ünün yani yaklaşık 3.000 çalışanının Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Aşılı olan çalışanların ölmediği ve yakın zamanda hastaneye kaldırılmadığı da duyuruldu.



Şirketin açıklaması, artan vakalar ve ABD'nin aşı zorunlulukları hakkında devam eden tartışmaların ortasında geldi. Cuma günü, ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Joe Biden'in 100'den fazla çalışanı olan şirketler için aşı veya test yetkisine yönelik itirazlara ilişkin argümanları dinledi.



Corona virüs vakaları ve karantinalar, havayolu personeli ve uçuş programlarını da etkiliyor. ABD havayolları, hava durumu ve Covid-19 salgını nedeniyle aralık ayının sonundan bu yana 30.000'den fazla uçuşu iptal etti.



FlightAware.com'a göre United Airlines, salı günü 149 uçuşunu iptal etti.



Chicago merkezli United, seyahat ve uçuş operasyonlarını kolaylaştırmak için çalışanlarına aşı zorunluluğu getiren ilk havayolu şirketi olmuştu.



United Airlines CEO'su Scott Kirby konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Omicron dalgalanması operasyonumuzu zorladı. Newark'ta sadece bir günde, iş gücümüzün yaklaşık üçte biri hastalandı. Şu anda Covid-19 testi pozitif olan yaklaşık 3.000 çalışanımız olmasına rağmen, aşılı çalışanlarımızın hiçbiri hastaneye kaldırılmadı" dedi.