United Airlines'tan çalışanlarına aşı zorunluluğu

ABD'li United Airlines çalışanlarına aşı zorunluluğu getiren ilk havayolu şirketi oldu.



Şirketten konu hakkında yapılan duyuruda söz konusu kararın ABD’de aktif olarak çalışan 67 bin çalışan için geçerli olacağı belirtildi.



United Airlines Başkanı Brett Hart çalışanlarına gönderdiği bir yazıda "Bazılarınız bu karara karşı çıkabilirsiniz. Ancak iş yerinde de güvende olmanız bizim en büyük sorumluluğumuz. Bunu sağlamanın yolu da açık ve net biçimde herkesin aşılanmasından geçiyor" dedi.



Şirketin bu kararı, ülkede delta varyantına bağlı vakaların artması sonrası geldi. Hızla artan vakalar nedeniyle Facebook, Google ve Walt Disney’in de olduğu birçok büyük şirket çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi.



American Airlines Başkanı Doug Parker da dün yaptığı açıklamada, çalışanları 31 Ağustos’a kadar aşı olmaya teşvik etmek için 50 dolarlık hediye kartı ve 2022 yılı için ekstra izin hakkı verileceğini söyledi.

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