Univera ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında işbirliği protokolü

Univera, imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda, Ar-Ge ve bilimsel çalışmalarını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile birlikte geliştirerek yazılım sektöründe kariyer hedefi olan öğrencilere destek olacağını duyurdu.



Sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için ortak etkinliklerin düzenleneceği işbirliği boyunca, yazılım sektörü odağında Ar-Ge ve bilimsel çalışmalar için akademik ve sektörel bakış açılarını birleştirecek bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda Univera, İYTE öğrencilerine iş deneyimlerinin artırılması ve kariyer planlama konularında destek olacak.



Konuya ilişkin açıklamada bulunan Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli, “Ülkemizin teknoloji üssü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile süregelen çalışmalarımızı bir protokolle resmileştirerek, daha uzun vadeli bir planlamayla yazılım sektörünü her anlamda besleyeceğimiz için gurur duyuyoruz. Sektörümüzde kariyer hedefi olan öğrencilere sağlayacağımız olanaklar, gençlerin erken yaşlarda emin ve başarılı bir çalışma hayatına sahip olmalarına yardımcı olacak. Biz de Ar-Ge merkezimize İYTE'nin bilimsel ve akademik bakış açısını katarak yazılım sektörüne inovatif çözümler kazandıracağız." dedi.







