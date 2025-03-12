Ünlü analistten bitcoin uyarısı: Doğru zaman değil

Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan sert düşüşlerin ardından, yatırımcılar yeniden alım için doğru zaman olup olmadığını sorguluyor. Bitcoin’in 73.000 dolara doğru ilerleyip ilerlemediği konusunda belirsizlik devam ederken, 10X Research’ün baş analisti Markus Thielen, henüz piyasaya giriş yapmak için doğru zaman olmadığını düşünüyor.

''MEMECOINLER İÇİN BÜYÜK BİR ÇÖKÜŞ''



Thielen, son gerilemeye yönelik düşüş eğilimini daha önceden tahmin etmişti ve şu anda da benzer bir görüşü sürdürüyor. Kripto piyasalarında spekülatif balonların patlamasının ardından yeni bir boğa piyasasının genellikle hızlı bir şekilde başlamadığını vurgulayan analist, mevcut durumun özellikle memecoin’ler için büyük bir çöküşü temsil ettiğini belirtiyor. Thielen’e göre, 2021’deki boğa piyasasının ardından merkeziyetsiz finans (DeFi) ve NFT ekosisteminde görülen aşırı spekülatif büyüme nasıl büyük bir çöküşle sonuçlandıysa, bu döngüde de benzer bir durum yaşanıyor.

''REHAVETE KAPILMA ZAMANI DEĞİL''



Analist, Solana (SOL) ekosisteminin bu çöküşten ciddi şekilde etkilendiğini ve bunun yalnızca SOL ile sınırlı kalmayıp, ilişkili birçok token’ı da baskı altına aldığını ifade etti. Piyasanın yapısal olarak zayıfladığını savunan Thielen, bu nedenle temkinli olunması gerektiğini belirtti. Salı günü yayımlanan raporunda, “Bu yapısal düşüş, zayıflayan bir temele işaret ediyor. Şu anda ihtiyatlı olma zamanı, rehavete kapılma zamanı değil.” ifadelerine yer verdi.



Bununla birlikte, Bitcoin’in orta vadede yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği konusunda net bir sinyal vermeyen Thielen, tarihsel olarak bakıldığında piyasada yeni bir yukarı yönlü hareketin gerçekleşmesi için güçlü bir anlatının ortaya çıkması gerektiğini söylüyor. Bitcoin’in 73.000 dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirten analist, ancak piyasada yeni bir yükseliş dalgasının başlaması için farklı bir hikayeye ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.