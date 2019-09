Çin Medya Grubu’na bağlı CGTN’nin tanınmış spikerlerinden Liu Xin önceki gün, New York merkezli CNBC kanalında yayınlanan Squawk on the Street programına konuk oldu. Liu, yayın sırasında Amerikan meslektaşlarının sorularına yanıt verdi ve Çin-ABD ticaret sürtüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Squawk on the Street’in stüdyosunun New York Borsası işlemlerinin yapıldığı salonda yer alması sayesinde yayın sırasında borsa hareketleri yerinden incelenebiliyor. Liu Xin programa, Çin ve ABD’nin birbirine ek tarife uygulamaya başlamasından sonraki ilk iş gününde katıldı. Programa katılmadan önce ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter hesabından pozitif yorumlar paylaştığını gördüğünü belirten Liu Xin, borsa açılır açılmaz Dow Jones Endeksi’nin 400 puandan fazla düşüşüne tanıklık etti.



“Haber gözümüzün önünde yaşandı” şeklinde konuşan Liu Xin, ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerginliğin neden olduğu diğer verileri de izleyicilerle paylaştı. Liu, “Çin’den gelen turistlerin sayısında belli bir düşüş görünüyor. Yaklaşık yüzde 8-10 oranında düşüş yaşanmış” yorumunu yaptı.



“MARKETLERDE FİYATLAR YÜZDE 10 ARTMIŞ”

Programın sunucusunun ABD’li şirketlerin Çin’den ayrılmasına ilişkin soruya yanıt veren Liu Xin, bu durumun aslında ticaret savaşından önce başladığına ve şirketlerin fabrikalarını iş gücü maliyetinin daha ucuz olduğu ülkelere taşımasının normal bir şey olduğuna işaret etti. Liu, değer zincirinin Vietnam’a veya Afrika ülkelerine geçmesinden dolayı Çin’in bu ülkelere ek tarife uygulamasının söz konusu olmadığına dikkat çekti. Çinli gazeteci, bütün ülkelerin endüstriyel zincir transferiyle ilgili sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu ve onların Çin ile aynı hisleri paylaşacağını umduğunu söyledi.



Liu daha sonra, Çin basınına New York ziyaretiyle ilgili demeç verdi. New York’taki ikinci gününde süpermarketlere gittiğini kaydeden Liu, ticaret savaşının yarattığı etkileri bizzat gördüğünü aktardı. Çinli bir süpermarket sahibinin fiyatların yüzde 10’dan fazla arttığını söylediğini vurgulayan Liu, New York’taki yerel kanallarda ise ticaret savaşıyla ilgili olarak verilen haberde, tarife yükünü halkının üstleneceğinin ifade edildiğini dile getirdi.