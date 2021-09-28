Ünlü ekonomistten uyarı: Wall Street pembe senaryolara inanıyor

2008 krizini önceden tahmin eden Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini, küresel piyasalar için 4 farklı senaryoyu inceledi. Roubini'ye göre merkez bankaları ve Wall Street pembe senaryolara inanıyor ancak "aşırı ısınma" senaryosu daha olası.

Wall Street’in ve merkez bankalarının en pembe senaryoya inandığına dikkat çeken Roubini, kendisinin “aşırı ısınma” senaryosunun gerçekleşeceğini, ardından da orta vadede bugünkü "ılımlı stagflasyon" seyrinin "ağır stagflasyona" dönüşebileceğini öngörüyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, bu 4 senaryodan hangisinin gerçekleşeceği konusunda ise Roubini yazısında şunların altını çizdi;

"Piyasa analistleri ve politika yapıcıların büyük bir çoğunluğu en pembe senaryoya inanıyor ancak ben aşırı ısınma senaryosunun daha belirgin hale gelmesinden korkuyorum. Bugünün gevşek parasal, mali ve kredi politikaları düşünüldüğünde, delta varyantının ve ona bağlı tedarik darboğazlarının hafifl emesi ekonomiyi aşırı ısıtacak ve merkez bankalarını iki arada bir derede bırakacak.

Borç kapanı ve hedefl erin üstünde seyreden enflasyonla çok büyük olasılıkla destekleri geri çekmek konusunda ağırdan alacak. Hisselerde yükseliş bir süre devam etse de enflasyon beklentilerindeki yükselişle birlikte tahvilde reel getiriler artarak hisselerde düzeltmeye neden olacak."

Stagflasyon nedir?

Stagflasyon, İngilizce 'Stagnation' yani durgunluk/daralma ve 'Inflation' yani enflasyon kelimelerinden türetilmiş bir ekonomik terimdir. Ekonomik hayatta hem durgunluk hem de enflasyon yaşandığı dönemlerde bu iki olgunun birbirini tetiklediğini ve büyüttüğünü anlatmakta kullanılır.