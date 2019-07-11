Kestane şekerinde Türkiye’nin tanınmış markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu.

Şirketin ortaklarından İnci İnhal'in başvurusu üzerıne şirkete üç ay geçici konkordato mühleti verildi.

Kafkas'tan yapılan açıklamada ise konkordato komiserinin atanmasının tamamen ortaklar arasındaki sorunların çözülememesinden kaynaklandığı belirtildi. Şirketin faaliyetlerinin hiçbir aksama olmadan sürdüğü ifade edilen açıklamada, devlete SGK ve vergi borcu bulunmadığı, borçlar da dahil olmak üzere ödemelerin düzenli şekilde devam ettiği kaydedildi.

1930 YILINDA KURULDU



Kafkas’ın kurucusu Ali Şakir Tatveren, 1930 yılında Kafkas Kolektif Şirketi’ni kurarak ilk dükkanını Bursa’da Atatürk Caddesi’nde açtı. Tatveren’in 1957 yılında vefatı üzerine şirket yönetimine eşi Nedret Tatveren ve çocukları Alparslan, Atilla ve Yüksel Tatveren geçti. Pasta ve şekerleme yapımında aranılan isim olan Kafkas, karyoka adıyla çıkan üzeri çikolata kaplı kestane şekerlemesi ile de tanındı.



1970’lere doğru artan talebi karşılayabilmek için teknolojik altyapısını yenileyen Kafkas, 1980’li yıllarda kestane şekerinin türevlerini yapmaya ve Bursa dışına bayilik vererek markalaşma yolunda ilerlemeye başladı. 1995 yılında Kafkas’ın şirket yapısı AŞ’ye dönüştü. 100’ün üzerinde farklı ürün çeşidine sahip Kafkas, bugün dördüncü kuşağın yönetiminde. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Kafkas, yılda 700 ton kestane işleme kapasitesine sahip.

VİDEO: KONKORDATO SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?