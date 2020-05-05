Ünlü yatırımcı Buffett, tarihin en büyük zararını açıkladı

Dünyanın en zengin 4. kişisi olan Warren Buffett'ın şirketi corona virüsü salgınının etkili olduğu dönemde 49,7 milyar dolar zarar açıkladı.

ABD'nin New York Times gazetesinde yer alan habere göre, geçen sene aynı dönemde 21,7 milyar dolar kâr elde eden şirket, corona virüsü salgınıyla birlikte tarihteki en büyük zararına imza atmış oldu.



Söz konusu çeyreklik zarar aynı zamanda, tarihte bir şirketin çeyreklik bazda açıkladığı en büyük üçüncü zarar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin halka açık en değerli ilk 10 şirketinin piyasa değeri şu an 44 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.



Söz konusu zarar aynı zamanda, İstanbul Havalimanı'nın maliyetinin dört katından fazla.



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