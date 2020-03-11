Ünlü yatırımcı Mark Mobius: Çin'de tedarik zincirinin etkilenmesi Türkiye'ye fayda sağlayabilir

Dünyanın önde gelen yatırımcılarından Mark Mobius, altının daha da yükseleceğini söylerken, düşen petrol fiyatları ve Çin’de tedarik zincirinin etkilenmesinin Türkiye’ye faydası olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'ye konuşan Mobius'un konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle;



Oynaklığın devam edeceğini söyleyen Mobius, "Dünyadaki endekslerden de daha fazla düşüş olduğunu görebiliriz. corona virüs vakası durumu Çin’de başlayan bir durum ve en fazla insan Çin’de etkilendi. Bu Çin'deki arzın çok dramatik bir şekilde etkilendiği anlamına geliyor.

Çin'den dünyanın birçok yerine çok fazla ham madde ihracatı yapılıyor. O yüzden çok büyük bir etkilenme olacak. Bunun en azından bir veya iki ay devam edeceğini düşünüyorum. Bu durum tabii ki de dünyanın geri kalanında nasıl devam edeceğine bağlı da değişebilir. Ancak çok büyük bir etkisi olacak ve bu etki bir süre daha devam edecek” dedi.



Mobius, merkez bankalarının adımlarının doğru ama yeterli olmadığını da belirtti. Gereken adımın nakit para arzının arttırılması olduğunu söyleyen yatırım gurusu şunları söyledi:



“Küresel büyümenin yavaşlayacağı şüphesiz… En azından yüzde 1 oranında zayıflayacaktır. Gelişen piyasalarda da aynı şey olacaktır. Çin Hindistan yüzde 6’lık bir büyüme ile devam ediyorlardı. Şimdi belki yüzde 4-5 olsa bile şanslılar diyebiliriz.

Bu da daha düşük talep anlamına geliyor ve şirketlerin finansal zorluklarla mücadele etmesi demek oluyor. Çünkü 1 veya 2 yıl içinde operasyonlarını telafi edebilecek kaynakları olmayacak.

Merkez bankalarının çabaları faizleri indirmeleri doğru bir adımdır ama bu yeterli bir adım değil.

Gerçekten ihtiyaç duyulan şey daha büyük bir para arzının arttırılması ve nakittin arttırılmasıdır. Özellikle dünya çapındaki şirketlerin bunu yapması gerekiyor. Belki merkez bankalarının bazıları da bunu fark etmiş olabilir. Helikopter parası kullanmak olabilir. İnsanların ellerine para vermek için ya da vergileri indirme yolu ile bunu yapılabilir bir şey."

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Düşen petrol fiyatları ve Çin'de tedarik zincirinin etkilenmesi Türkiye’ye faydası olduğunun altını çizen Mobius, “Bazı gelişen piyasalarda iyi şeyler de oluyor tabii ki… Çin’de dâhil, Hindistan, G. Afrika, Türkiye düşük petrol fiyatlarından faydalanıyor.



Bu Türkiye için iyi bir şey aslında. Tedarik zincirini düşünecek olursak Çin'deki tedarik zinciri etkilenmesi bir noktada Türkiye'nin pazar payı anlamında faydalanmasını sağlayabilir.

O taraftaki şirketler Türkiye'ye gelebilir. Tabii ki birçok alanda Çin’in yerine geçmesi mümkün değil ama bazı alanlarda makine ve ham madde alanında yapılabilir” dedi



Petrol fiyatları için de “Petrol için daha düşük fiyatları görebiliriz, eğer bu durum devam ederse belki varil başına 25 dolara inebilir. Umuyoruz ki fiyatlar çok fazla düşmez ve 20-30 dolar arasında dengelenir" diye ekledi.



Nakit parası olanlar yatırım yapabilecek parası olanların iyi bir müzakere eli var diyen Mobius,

"Sabit getiri piyasası veya hisse piyasasında durum bu özelliklede hisse piyasasında da bu düşüşle birlikte çok büyük fırsatlar var. Piyasaların değerinin düşmesi alım yapanlar için iyi bir şey. Önümüzdeki dönemlerde bu fırsatlara bakmaya çalışacağız. Dipteyiz diyemem ama piyasaların ne zaman yükseleceğini kimse bilemez ancak iyi bir şekilde ilerlemeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"ALTIN DAHA DA YÜKSELEBİLİR"

Altın'ın çok cazip olduğunu belirten Mobius, “1700’e ulaşan altın fiyatlarının daha da yükselebileceğini söyleyen Mobius birkaç sebebi olduğunu söyledi.

Dünya çapında merkez bankaları para arzını arttırıyor kısıtlı altın arzı daha cazip geliyor. Birkaç yeni para birimi var Bitcoin gibi bunlarda artıyorlar bu durum altını daha cazip hale getiriyor.

Son olarak da çok düşük faiz oranlarından bahsedebiliriz. Altın çok daha cazip hale getiriyor. Altının karşısındaki argüman size temettü ve faiz vermiyor. Şu an faiz oranları çok düşük bu yüzden altını almak için iyi bir ortam yaratıyor” diye belirtti.



Mobius yatırımcılara ise, “Büyük belirsizliklerin olduğu bir dönemde iseniz. Uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmanız gerekiyor. Bir iki yıl içinde nerede olmak istiyorsunuz bunu bilmeniz gerekiyor. Hisselerin düştüğünü ve ucuz olduğunu görüyorsanız nakdiniz varsa bunu satın almamanız için bir sebep olamaz. Önümüzde iki hafta değil önümüzdeki yıl ne yapacağınızı düşünün” şeklinde tavsiyede bulundu.