ÜnlüCo'dan halka arz başvurusu

Birçok halka arza aracılık eden Ünlü&Co kendi hisselerinin halka arzı için ilk adımı attı.



Şirketten yapılan açıklamada hisselerin yaklaşık yüzde 25'lik bölümünün halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğunu açıkladı.



Ünlü&Co, halka arz sürecinde Yapı Kredi Yatırım'ı yetkilendirdi.



Halka arzla ilgili olarak Ünlü&Co'dan yapılan açıklamada; “25 yıllık başarımızı ve faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yarattığımız değerleri, hisselerimizi halka arz ederek paylaşma yolunda ilk adımı attığımız için gurur duyuyoruz” ifadesi kullanıldı.

Ünlü&Co Grubu, 2013 yılından bu yana toplam 20 adet borçlanma aracı ihracı ile de toplamda 1,7 milyar TL’nin üzerinde bir hacim oluşturdu.



Merkezi İstanbul’da olan ve 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Ünlü&Co Grubu’nun ayrıca İstanbul- Bağdat Caddesi, Ankara ve İzmir’de şubeleri, New York ve Londra’da ise aracı kurumları bulunuyor.