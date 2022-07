Üretici bal fiyatı artsın istiyor

Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, gezginci arıcıların 1 teneke (26 kilogram) bal maliyetinin kovan sayısına göre bu yıl 1400-1860 lira arasında değiştiğini söyledi.



Şahin, 2022 yılı bal maliyetlerini açıkladığı basın toplantısında, arının ve arıcının doğal koşullarda ürettiği balın piyasada hakim olması için Ar-Ge ve uluslararası çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Balların kimliklendirilmesinin, Türkiye'nin kalite potansiyeli yüksek ballarının dünya pazarında rekabet edebilmesi için temel şart olduğunu belirten Şahin, "Monofloral bal projesi ile kestane, geven, pamuk, narenciye ve ayçiçeği ballarının kimlikleri çıkarılmak üzere proje bitirildi. Proje sonucunda, özellikle kestane balımızdan sonra, ayçiçek ve geven ballarımız için bilimsel farkındalık oluşturularak dünya ticaretine girmesine zemin hazırlandı. Artık bu balların da uluslararası kimliğini oluşturmuş olacağız." diye konuştu.



Şahin, şeker şuruplarının çok farklı türleri bulunduğunu ve bunların hepsinin C4 analizleriyle tespit edilemediğini anlattı. Buna karşılık yeni analiz metotlarını geliştirmek üzere bir proje üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Şahin, tağşişleri tespit ederek üretici ve tüketici mağduriyetinin giderilmesini hedeflediklerini söyledi.



SÖZLEŞMELİ ARICILIK PROJESİ



Şahin, birim kovandan daha fazla ürün alınması, her ürünün kalite normlarına uygunluğunun belgelenmesi ve bu üretim sonucunda üreticilerin de emeğinin karşılığını alabilecekleri üretim modeli olan Sözleşmeli Arıcılık Projesini oluşturduklarını anlattı.



Proje dahilinde doğal bal üretiminin artırılacağını, tüketicilere daha güvenli gıda sunulacağını vurgulayan Şahin, projeyle Türkiye’de üretilen ballarda değer yaratmayı ve arıcılıkta sürdürülebilirliği sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.



Şahin, sözleşmeli üretimin kalitenin kendisi olduğunu belirterek, "Üreticinin dağ başında 6 ay yaşayarak ürettiği balın karşılığını vermiş olacağız. TAB olarak sözleşmeli üretime girmeyi istiyoruz." dedi.



GEZGİNCİ ARICILIK FAALİYETİ



Ülke arıcılığının yüzde 80'inin gezgincilik faaliyetinden oluştuğunu aktaran Şahin, arıcıların gittiği her bölgede üretim yaparken aynı zamanda ücretsiz polinasyon hizmeti de verdiğini söyledi.



Şahin, her gezginci arıcının yılda 5-6 konaklama alanı değiştirdiğini, arılarını farklı illere naklederek yılda ortalama 15 bin kilometre yol kat ettiğini anlattı. Arıcıların bu mesafeyi şahsi araçlarıyla gittiğini belirten Şahin, şöyle devam etti:



"Bir arıcımız 2021'de kat edilen yol karşılığı yaklaşık 10 bin lira harcama yaparken 2022'de bu maliyet 4 katına çıktı. Besleme girdileri ve ekipman giderleri de benzer şekilde artış gösterdi. TAB olarak her yıl haziran-temmuz aylarında üreticilerimize 1 kilogram balın maliyeti hesaplanarak içinde bulunduğu yılın bal maliyetini yayımlıyoruz. Geçen yıl 26 kilogramlık 1 teneke balın 800-850 lira taban fiyattan satılması önerilmiştir. Bu yıl ise 300 kovan ile gezginci arıcımızın 26 kilogramlık 1 teneke bal maliyeti 1402 lira iken 200 kovanla aynı faaliyeti gerçekleştiren üreticimizin maliyeti 1860 lira oldu. Kovan sayısı düştükçe maliyet artıyor. Arıcılarımızın işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, maliyetler üzerinde kazanç elde etmeleri gerekiyor. Bu doğrultuda kır çiçek-yüksek yayla balının teneke bazlı olarak arıcıdan satın alma fiyatı 1800 liranın, kültür bitkisi (ayçiçek-pamuk) alanlarımızdan üretilen ballarımızın fiyatı da 1600 liranın altında olmamalıdır."