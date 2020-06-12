Üreticilere 886 milyon TL destek ödemesi bugün başlıyor (T.C. Kimlik numarası son hanesine göre yapılacak)

ntv.com.tr 12.06.2020 - 10:09
Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin şu açıklamayı şaptı:
“Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37.493 üreticiye 755 milyon lira,
Besi desteği kapsamında 75 ilde, 66.638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere;
Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız.
Ödemeler, T.C. Kimlik numarası son hanesine göre yapılacak.
Buna göre;
0-2 olanlar 12 Haziran 2020 saat 18.00’den,
4-6 olanlar 19 Haziran 2020 saat 18.00’den,
8 olanlar 26 Haziran 2020 saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak.
Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”
4.5 MİLYON KİŞİYE KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMESİ