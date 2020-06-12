Üreticilere 886 milyon TL destek ödemesi bugün başlıyor (T.C. Kimlik numarası son hanesine göre yapılacak)

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemelerine ilişkin şu açıklamayı şaptı:



“Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37.493 üreticiye 755 milyon lira,



Besi desteği kapsamında 75 ilde, 66.638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere;



Toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız.



Ödemeler, T.C. Kimlik numarası son hanesine göre yapılacak.



Buna göre;



0-2 olanlar 12 Haziran 2020 saat 18.00’den,



4-6 olanlar 19 Haziran 2020 saat 18.00’den,



8 olanlar 26 Haziran 2020 saat 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak.



Ödemelerin, çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

4.5 MİLYON KİŞİYE KISA ÇALIŞMA VE ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMESİ