Üretimde yeşil dönüşüm adımları hızlanıyor

Avrupa'nın attığı adımlar sonrası gözler Türkiye'ye çevrildi. İhracatta en büyük pazar olan Avrupa'ya ürün gönderen üreticiler yeşil dönüşüme geçiş adımlarını hızlandıracak.



NTV'de yayınlanan Sektör Enerji programına katılan Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı Mustafa Karahan, Türkiye'nin ihracata dayalı ekonomisine dikkat çekti. Karahan, "Yeşil dönüşüm bir zorunluluk haline geliyor. Türkiye gibi ihracata dayalı ekonomiler için daha da zorunluluk. Çünkü karbon vergileri gibi uygulamalar gelirse mevcut yapıları zorlayacak maliyetler çıkabilir." dedi.



Enerji Ticareti Derneği Başkanı Bilal Tuğrul Kaya ise "AB karbon düzenlemesine 2026'dan itibaren başlayacak. Karbonu en yoğun sektörlerden başlanacak. Demir çelik, alüminyum, çimento, enerji sektörleri en fazla etkilenecek olan sektörler." ifadelerini kullandı.