Urla Kekliktepe’de Yaşamak İçin ‘Birçok’ Neden

Sürekli Artış Gösteren Yatırım Değeri



Sakin bir yaşam arayanların Ege’deki adresi Urla Kekliktepe, son dönemde yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Endeksa verilerine göre İzmir Urla konut fiyat değerinde Çeşme ile birlikte ilk iki sırayı paylaşıyor. Üstelik Urla’nın yatırım için en çok tavsiye edilen yerlerden olması getiri potansiyelini artırıyor.

Birçok avantajı bir arada sunan ve huzurlu bir yaşam arayanların yeni adresi olan Urla Kekliktepe, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayanlar için kaçış noktası oldu. Yatırımcıların ve hayatı yeniden keşfedenlerin yeni adresi Ege Yapı Kekliktepe projesi İzmir Urla’da hayata geçiyor.



İzmir Şehir Merkezine ve Ege’nin En Güzel Koylarına Ulaşım Avantajı



Ulaşım açısından avantajlı bir konuma sahip olan Urla Kekliktepe’den, İzmir şehir merkezine ve diğer çevre ilçelere gitmek oldukça kolaydır. Modern yollar ve toplu ulaşım seçenekleri sayesinde huzurlu doğası, tarihin izlerini günümüze taşıması, keyifli mekanları ve çok daha fazlasını sunan Urla Kekliktepe, İzmir şehir merkezine, Adnan Menderes Havalimanı, Çeşme ve Konak’a 25-30 dakika karayolu mesafesinde yer alıyor.



Urla Kekliktepe, mavi bayraklı plajları ve kusursuz mavilikteki deniziyle Ege’nin en çok tercih edilen tatil beldelerine de çok yakın bir konumda. Benzersiz koyları, nefes hastalıklarına iyi gelen mineralli suları, tescilli temiz plajları ile Urla Kekliktepe, mavi ve yeşilin muhteşem uyumunda; deniz ve kumun tadını çıkarmak isteyenler için sunuyor.



Doğası ve Temiz Havası



Müstakil yaşamın insan sağlığına olan etkisi, ailelerimizle nitelikli vakit geçirebileceğimiz doğal yaşam alanlarının önemini artırdı.



Urla- Kekliktepe doğanın sunduğu eşsiz güzelliği ve temiz havasıyla ‘Ege’nin Akciğeri’ olarak tanımlanır ve aynı zamanda dünyanın en temiz hava koridorlarından birinde yer alır. Üzüm bağları, Toskana’yı andırır. Bağ Yolu’nu ziyaret edenleri kendine hayran bırakır. Bölge aynı zamanda asırlar boyunca sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmış, arkeolojik kalıntıları ile turizmin, Bağbozumu ve Enginar Şenlikleri ile kültürel ve sosyal hayatın tam merkezinde yer almıştır. Dünyaca ünlü şarapların üretildiği üzüm bağları, pazarları, muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan tepeleri ile görenlere görsel bir şölen yaşatır. Tarihi dokusunu kaybetmemiş nadir yerlerden Urla İskele Caddesi’nin hemen arka kısmında Klazomenai Antik Kenti’nin izleri hala görenleri büyülüyor. Tarihi yerlerden; Karantina Adası, Pergamon, Efes, Agora ve çok daha fazlası Urla Kekliktepe’de ziyaret edilmeyi bekliyor.



Doğa ve tarihle bütünleşmiş, huzurlu bir yaşam arıyorsanız, Ege Yapı Kekliktepe projesi sizin için mükemmel bir tercih olabilir. Ege Yapı Kekliktepe projesinde yaşarken Urla’nın tarihi dokusunu yürüdüğünüz her sokakta hissedebilir, eski zamanlara yolculuk yaparak Urla Kekliktepe’nin köklü geçmişiyle bütünleşebilirsiniz.



Zengin Gastronomisi



Ege’nin vazgeçilmez tatları; zeytinyağlılardan deniz mahsullerine, yöresel otlardan tatlılara kadar pek çok lezzeti deneyimlemek için Urla Kekliktepe lezzet durağınızda ilk sırada yer almayı hak ediyor. Zeytinyağlı taze enginarından boyozuna, kabak çiçeklerinden yapılan dolmalardan deniz börülcesine, Girit kabağı salatasına kadar birçok lezzet bölgenin vazgeçilmezleri arasında. Zeytin ağaçlarından elde edilen enfes zeytinyağını tadabilirsiniz. Ödüllü restoranlarında sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz.



Bölgede yemek kültürü sosyal etkinlik haline gelmiş. Urla Ot Festivali, Nohutalan Kavun Festivali, Urla Geleneksel Bağbozumu Şenlikleri, Zeytin Barış Festivali, Uluslararası Urla Enginar Günleri bu özel etkinliklerden bazıları. Ege Yapı Kekliktepe projesinden aldığınız müstakil villanızda tüm bu lezzetleri tadarken, sosyal etkinliklerde sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirip misafirperverliğin en güzel örneklerini de sunma imkanı bulacaksınız.



Kültür Sanat Etkinlikleri



Bağbozumu ve Enginar Şenlikleri ile kültürel ve sosyal hayatın tam merkezinde yer alan Urla Kekliktepe, açık hava tiyatrosu ile yaz aylarında çeşitli tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Eşsiz atmosferiyle tiyatroseverlere unutulmaz anlar yaşatan ilçede özellikle yaz döneminde sokak festivalleri düzenlenir. Canlı müzikler, sokak gösterileri, el sanatları stantları ve lezzetli sokak yemekleri bu etkinliklerin önemli unsurları arasındadır.Yaz aylarında, sahil kenarında açık hava sinemaları kurularak film gösterimleri yapılır. Kekliktepe’de eğlence ve kültür merkezleri, gençler ve yetişkinler için atölyelerde dans, müzik, resim gibi alanlarda eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme imkanı sağlanır.



Seçkin Sporlara Ev Sahipliği Yapması



Urla Kekliktepe, profesyonel sörfçülerin uğrak yeridir. Bölgede birçok spor türünü denemek mümkün. Bunlardan bazıları; doğa yürüyüşü, rüzgâr sörfü, kitesurf, tenis, yelkencilik. Dünyanın sayılı rüzgar sörfü merkezleri arasında yer alan Urla’da ayrıca rüzgar sörfü yarışmaları da düzenlenmektedir. Adrenalin ve macera sevenleri ise kitesurf ve yelken sporları bekliyor.



4 mevsim 12 ay doğanın farklı güzelliklerini sunan Ege Yapı Kekliktepe’de bulunan toprak tenis kortlarında tenis oynayarak günün stresini atabilir, kendinize vakit ayırabilirsiniz. Yılın dört mevsiminde yürüyüş yapabileceğiniz bir yer olan Urla’da, Ege Yapı Kekliktepe projesinde bulunan yemyeşil peyzaj alanlarında doğa



Türkiye’nin En İyi Eğitim Kurumlarına Yakınlığı



Sosyal becerilerinin gelişmesini destekleyen, meslek seçimi konusunda bizlere rehber olan okullar, eğitim hayatımızdaki en önemli yerdir. Urla Kekliktepe, Türkiye’nin önemli eğitim



kurumlarına yakınlığıyla ailelerin eğitim konusundaki tüm kaygılarını gideren bir bölge olarak öne çıkıyor.



Bölgede yapımı devam eden Ege Yapı Kekliktepe projesi, İzmir Alman Okulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları, İzmir Türk Koleji, İzmir İtalyan Okulu, Türk Eğitim Derneği (TED) İzmir Koleji, Bahçeşehir Koleji, İzmir Urla Boğaziçi Koleji gibi alanında kendini kanıtlamış eğitim kurumlarına yakınlığıyla ailelerin güvenle tercih edeceği bir yaşam alanı sunuyor. Urla Kekliktepe’de huzur dolu bir yaşamın keyfini çıkaracak olan aileler, çocuklarının nitelikli eğitim ihtiyacını da karşılayacak. Ege Yapı Kekliktepe’de özel olarak tasarlanan 73 villada yaşarken, çocuklarınızın eğitim sürecini güvenle sürdürebilirsiniz. Ege Yapı Kekliktepe’yi tercih ederek sadece gayrimenkule değil, geleceğimizin mimarları çocuklarınıza da yatırım yapacaksınız.



Eşsiz doğal ortamında müstakil yaşamın tüm imkanlarını bir arada sunan Ege Yapı Kekliktepe projesi doğa ile sınırları kaldıran 88 bin metrekare alan üzerine, büyük bir bölümü tek kat olarak planlanan 73 villası, özel havuzu, sosyal olanakları ve muhteşem peyzajlı bahçe alanlarıyla seçkin sakinlerini bekliyor. Müstakil villa hayatına yeni bir bakış açısı getiren Ege Yapı Kekliktepe, 370 metrekareden 500 metrekareye kadar farklı mimarilerde konforlu villaların yanında 5+1, 6+1 ve 7+1 konut tipleriyle her aileye uygun keyifli alternatifler sunuyor. Projede iç bahçeler, avlular ve teras uygulamalarıyla bütünsel bir konforun kapılarını aralıyor.



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