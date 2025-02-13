UTTS ile akaryakıtta şeffaf dönem başlıyor

Yalnızca ticari araçları kapsayan sistemin gerçek maliyetinin 1413 TL olduğunu vurgulayan Okumuş, bu tutarın tüm harcama kalemlerini içerdiğini ifade etti.

Okumuş, sistemde kullanılan tüm parçaların Türkiye'de üretildiğini ve yazılımın tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini de vurguladı.

Akaryakıt sektöründe dijital dönüşüm sağlayacak UTTS’nin, kaçak akaryakıtın önlenmesi, vergi kayıplarının azaltılması ve daha şeffaf bir denetim mekanizması oluşturulması amacıyla devreye alındığını belirten Okumuş, Türkiye’deki toplam 29 milyon aracın yaklaşık 8 milyonunun sisteme dahil olduğunu aktardı. Bu araçlardan 4 milyondan fazlasında UTTS montajının tamamlandığını ve 12 bin 600 akaryakıt bayisinin 11 bin 300’ünde sistemin aktif hale getirildiğini kaydeden Okumuş, henüz tamamlanmayan montajların ise önümüzdeki 6 hafta içinde bitirilmesinin planlandığını söyledi.

PÜİS'in, Anadolu’da faaliyet gösteren ve günlük satış hacmi düşük olan küçük akaryakıt istasyonlarının UTTS’ye geçiş maliyetlerini karşılamak için özel bir fon oluşturduğunu belirten Okumuş, bu sürecin tüm sektör için daha adil bir rekabet ortamı yaratacağını da vurguladı.

Yeni düzenlemeler rant kapısını kapatıyor



Okumuş, UTTS’ye yönelik eleştirilerin kaynağının 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler olduğunu belirtti. Bu tarihten itibaren şantiye, maden ocağı ve TIR garajı gibi alanlara yapılan dökme akaryakıt satışlarının yasaklandığını ifade eden Okumuş, "Bu noktalarda kullanılan araçlar da UTTS sistemine dahil edilecek. Aksi takdirde, firmalar akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteremeyecek ve vergi avantajından yararlanamayacak. Kayıt dışı akaryakıt temininin önüne geçilecek" dedi.