Uzaktan çalışmada yönetmelik yok, anlaşma şart

Uzaktan çalışma modeli, İş Yasası’na 2016 yılında girdi. Yasaya eklenen maddeye göre, işçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında, iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesine dayalı iş ilişkisi "uzaktan çalışma" olarak tanımlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, uzaktan çalışma için yapılacak sözleşmede, işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alıyor. Yasada yer alan diğer hükme göre de, uzaktan çalışmanın kuralları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi gerekiyor. Ancak aradan geçen 4 yıla karşın herhangi bir yönetmelik çıkmadı. Yönetmelik olmamasına karşın bazı firmaların, corona virüs öncesinde de uzaktan çalışma yöntemleri uyguladığına dikkat çeken yetkililer, "Burada işçi ve işverenin birlikte anlaşması esas oluyor. Tabii salgın hastalık başka bir süreç ve zaruriyet doğurabilir. Bu durumda ise karşılıklı anlaşarak uzaktan çalışmaya geçilebilir" ifadelerini kullanıyor.



İDARİ KARAR OLABİLİR



Memurlar içinse, uzaktan çalışmayı içeren herhangi bir yasa veya ikincil düzenleme bulunmuyor. Bu konuda ne yapılabileceği sorusuna ise yetkililer, "Alınabilecek herhangi bir idari kararla memurlarda da böyle bir yöntem uygulanabilir. Ancak şu an için böyle bir karar görünmüyor. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre, her karar yeniden gözden geçirilir” yanıtını veriyor.



BİLİŞİM FİRMALARI KARAR ALDI



Özellikle bilişim firmaları, arka arkaya uzaktan çalışma modeline geçtiklerini duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada, evden çalışmanın bir zorunluluk olduğu belirtilerek, "Toplumlarımızı desteklemenin sorumluluğu olarak bunu yapmalıyız. Bunun benzeri görülmemiş bir adım olduğunu biliyoruz, ancak benzeri görülmemiş zamanlardan geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Google da uzaktan çalışmaları için çalışanlarını evlerine gönderme kararı almıştı. Karar, Kuzey Amerika'da 100 bin Google çalışanın evlerinde oturmaları anlamına geliyor. Amazon da Washington, New York ve Kaliforniya'daki çalışanlarından ofislere gelmemelerini istedi.



VİDEO: "60 YAŞ ÜSTÜ EVDEN ÇIKMASIN"

