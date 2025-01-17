Uzaydaki güneş teknolojilerine Türkiye damgası

Yerli ve yenilenebilir enerji üretimini desteklemek amacıyla 2020 yılında kurulan Kalyon PV, hammaddeden panele tüm aşamaları 250 bin metrekarelik entegre fabrikasında tek çatı altında üretiyor. 350 milyon doları aşan yatırıma sahip entegre fabrikasında, bugüne kadar ülkemize ve dünyanın çeşitli noktalarındaki güneş enerjisi santrallerine güneş paneli üretti ve sundu. Yıllık 2000 megavat panel üretim kapasitesine sahip Kalyon PV’nin 2025 yılında hedefi; Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu güneş panellerini ve sektörün ithal ettiği panel ara ürünlerini pazara sunarak sektörün yerlileşmesine katkıda bulunmak.



Kalyon PV’nin 2024 yılı performansı ve 2025 yılı hedeflerini anlatmak üzere Ankara’daki entegre fabrikasında gerçekleştirdiği basın buluşmasında Kalyon PV CEO’su İhsan Kulalı, günümüzde yenilenebilir enerjinin bir tercih değil, bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, “Tüm devletlerin yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik ettiği, bu alandaki yatırımlarına hız kazandırdığı ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının milli politika olarak görüldüğü bir dönemdeyiz. Ülkemizin de bu kapsamda önemli yol katettiğini vurgulayabiliriz. ‘Enerjide tam bağımsız bir Türkiye’ vizyonuyla çalışmalarına başlayan bir şirket olarak, başta Ar-Ge olmak üzere tüm üretim aşamalarında küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2025 yılında güneş teknolojilerinde değişimin öncüsü olabilmek adına Ar-Ge faaliyetlerimize de hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.



TÜRK MÜHENDİSLERİN GELİŞTİRİĞİ HÜCRELER ABD UYDULARINDA



Kalyon PV’nin yalnızca bir güneş paneli üreticisi değil, aynı zamanda yüksek teknolojili ürün üreten bir merkez olduğuna vurgu yapan Kalyon PV CEO’su İhsan Kulalı, “Bugün, Türk mühendislerimizin akıl teri ile geliştirilen yerli güneş hücreleri ABD’deki uzay şirketlerinin uydularında “uzay hücreleri” olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor. ABD’ye ihraç ettiğimiz uzay hücrelerinin tasarımlarının Ar-Ge merkezimizde, üretimlerinin ise Kalyon PV fabrikamızda yapılmış olması şirketimiz ve ülkemiz için bir gurur kaynağıdır” dedi.



Entegre üretim tesisi sayesinde hammadde dışında güneş panelinin tüm üretim süreçlerini tek çatı altında yapabilen Kalyon PV, güneş paneli üretiminde ülkemizde %90’a varan yerlilik oranına sahip, sektöründe öncü şirketlerin başında geliyor. Güneş enerjisi sektörünün ülkemizde yaygınlaşması ve güçlenmesi için çalışma yürüttüklerine vurgu yapan Kulalı, “Türkiye’nin sadece güneş paneli montajının yapıldığı bir ülke olmasını değil, tüm bileşenlerin yerli insan kaynağımızla üretildiği bir merkez olmasını istiyoruz. Bu konuda başlattığımız çalışmalarımız neticesinde güneş panellerimizin alüminyum çerçeve, bağlantı kutusu, koruyucu film katmanı vb. bileşenlerin yerli tedarikçilerce üretilmesine vesile olduk.



2025’te yerlileştirme çalışmalarımız daha da yoğun bir şekilde devam edecek. Ülkemizin önde gelen cam üreticileriyle görüşmelerimiz devam ediyor.



Güneş panelinin en büyük girdilerinden biri olan güneş paneline uygun camların da Türkiye’de üretilmesi en büyük hedeflerimizden. Böylelikle yerlilik oranımız artarak, sektörün dışa bağımlılığı ciddi bir oranda azalacaktır” dedi.

Kalyon PV, güneş panelinin yanı sıra güneş panelinin ara ürünleri olan solar wafer ve güneş hücresinin satışlarına imkanlar dahilinde odaklanıyor.



Gerekli altyapı iyileştirmelerinin ve makine yatırımlarıyla uygun şartların sağlandığına dikkat çeken İhsan Kulalı, “Kalyon PV olarak, yenilenebilir enerji teknolojilerinde ülkemizin önemli bir değeriyiz. Yüksek verimli panellerimizin yanı sıra wafer ve hücrelerimizin satışını 2025 yılı içerisinde artırmayı hedefliyoruz. Ara ürün talebinin Kalyon PV ürünleriyle yerli kaynaklarımızla karşılanması, sektörümüzün ülkemizde gelişmesi bakımından bir kaldıraç görevi olacak” ifadelerini kullandı.



HEDEF AMERİKA PAZARI

Özellikle önümüzdeki on yılın güneş teknolojilerinin altın çağı olacağının altını çizen Kulalı, halihazırda ihracat yaptıkları ve önemli bir pazar olan ABD’de de güneş teknolojileri fırsatlarını takip ettiklerini belirtti. Kulalı, ABD’nin Çin’in tekelleşmesini önlemek adına uyguladığı tarifeleri, kendileri için bir fırsat gördüklerini ve bu nedenle ABD’de büyüme planladıklarını; ürünlerinde, ABD’ye güneş paneli ihraç edebilmenin ön koşulu olan UL sertifikasına sahip olduklarını belirtti.



Gelişen teknolojilerin takibi konusunda Ar-Ge yatırımlarının devam ettiğine değinen Kulalı, “100’den fazla araştırmacının yer aldığı Kalyon PV Ar-Ge merkezimiz; yenilikçi teknolojilerin araştırıldığı, uygulandığı ve hayata geçirildiği bir merkez olmasının yanı sıra 270’i aşkın partner ile çalışan büyük bir kuruluş haline geldi. Ayrıca yenilenebilir enerji teknolojileri alanında Türkiye’deki en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri olma unvanını da taşımaktadır.



Kuruluşundan bugüne yaklaşık 40 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yaptıklarını ifade eden Kulalı, “2025 yılında; Ar-Ge çalışmalarına başlayacağımız en önemli konulardan biri de çip üretimi. Çip üretimi tüm dünya için stratejik bir konu. Biz de Kalyon PV Ingot ve Wafer fabrikalarında çip üretiminin altyapısına sahibiz. Önümüzdeki dönemlerde de farklı sektör iş birlikleriyle bu alanda da öncü rolümüzü sürdürmeyi istiyoruz” dedi.



105 MİLYON DOLARLIK YATIRIM



İhsan Kulalı, “Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda entegre fabrikamızın öz tüketimini karşılamak amacıyla 105 milyon dolar yatırım tutarına sahip 157 megavatlık güneş enerjisi santralinin kurulumuna başladık. 2025 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece Kalyon PV olarak, elektrik ihtiyacımızı tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayarak, ‘karbon nötr güneş paneli üretimi’ gerçekleştireceğiz” dedi.



Aynı alandan daha çok elektrik üretmeyi sağlayan yenilikçi paneller üzerine de çalıştıklarını ifade eden Kulalı, “2025 yılında başta Ntipi TOPCon olmak üzere verimli güneş panellerimizle gerek arazi gerekse de çatı tipi güneş enerjisi santrallerine uygun güneş panelleri üreterek farklı müşteri gruplarına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.



İhsan Kulalı “Avrupa’nın en büyük santrali Kalyon Karapınar GES, toplamda 1350 megavat kurulu güce sahip olan ve yaklaşık 3 milyon 500 bin Kalyon PV imzalı güneş paneli ile donatılmış bir santral. 2600 futbol sahası büyüklüğündeki bu santral, 2 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılıyor. Bu da Türkiye’nin elektrik ihtiyacının neredeyse %1’i demek. Bu sebeple; Karapınar GES projesinde yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz, dedi.