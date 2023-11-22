Uzmanı açıkladı: Boyun fıtığında bu belirtilere dikkat!

Dünya genelinde birçok insan, günlük hayatlarını olumsuz etkileyen boyun fıtığı rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Travma, zorlanma, yaşlılık, su kaybı gibi birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilen bu hastalık, günümüzde özellikle masa başında çalışarak hareketsiz kalan bireylerde sıkça görülüyor.

Boyun fıtığı; sırt, kürek kemiği, omuz, ense, parmak, bacak gibi çeşitli bölgelerde ağrılara yol açarken hastalar, yenilikçi tedavi yöntemlerinin arayışına giriyor. Medicana International Ankara Hastanesi’nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Dalgıç ise boyun fıtığının nasıl oluştuğu, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilenleri açıklıyor.



Boyun fıtığının sık görülen belirtisi: Kol ve bacak ağrısı!



Omurganın üst üste dizilen kemikler serisinin herbir parçası olan omurlar, yumuşak disk ve eklemlerle birbirine bağlanıyor. Bu diskler, yanlış hareketler, su kaybı, yaşlanma, ağır kaldırma ya da hareketsizlik gibi durumlarda zarar görerek işlevini yitirmeye başlıyor ve diskin merkezi yapısındaki akışkan kıkırdağın dış tabakadaki yırtıklardan sinir kanalına doğru çıkmasıyla boyun fıtığına evriliyor. Peki boyun fıtığının belirtileri arasında neler yer alıyor?



Tıpta disk hernisi ismiyle karşılık bulan boyun fıtığı, çoğu kez kireçlenme ile karıştırılabiliyor. Ancak, sinirlere baskı yapan boyun fıtığının farklı etkileri bulunuyor. Bunlar şöyle sıralanıyor:



-Kol ve bacaklarda ağrı

-His veya kuvvet kaybı

-Yürüme ve denge bozukluğu

-Boyun kaslarında miyofasial ağrılar



Boyun fıtığı gibi omuz eklemine ilişkin hastalıklar, sıklıkla kola yansıyan ağrılara neden olabiliyor. Bu yüzden boyun, bacak ve kol ağrısının boyun fıtığından kaynaklı olup olmadığını saptamak için Prof. Dr. Ali Dalgıç gibi beyin ve sinir cerrahisi alanında uzman hekimlere danışmak gerekiyor. Uzman hekimler, boyun fıtığında ön tanıyı nasıl belirliyor?



Tanı aşamasının beş metriği: Ağrının yeri, şiddeti, zamanı, karakteri ve yayılma bölgesi



Boyun fıtığı tanısının konmasından önce ağrıların yeri, şiddeti, başlangıç zamanı, karakteri, yayılma bölgesini saptamak büyük önem taşıyor. Bu aşamada boyun kaslarında görülen hassasiyet ya da spazmın varlığı da kritik bir rol oynuyor. Peki, boyun fıtığının ön teşhisinde hasta muayene edilirken başka hangi bulgular göz önünde bulunduruluyor?



-El ve kollarda kas kuvvetinin seviyesi

-Duyu bozukluğu

-Refleks değişiklikleri

-Bacaklarda herhangi bir değişiklik

