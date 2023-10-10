Uzmanından vergi açıklaması: Zamların öne çekilmesi mümkün mü?

Bugün yine bazı yazılı ve görsel medyada asparagas bir haber yer aldı.

Haber şu şekilde: “MTV başta olmak üzere ek MTV, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, pasaport harcı, araç muayene ücreti gibi kalemlerde ocak ayından itibaren uygulanacak vergi zammı öne çekildi.”



Bunun dayanağı olarak da, 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının yüzde 34,80 olarak tespit edildiği ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konu ile ilgili sirkülerinin yayımlanması gösterildi.



Bu yanıltıcı bir haber. Hani diyorlar ya, neresini düzeltelim, haberin hemen hepsi yanlış. YDO oranına göre otomatik olarak artacak tutarlar 1 Ocak 2024’den itibaren yapılacak. Bu artışların öne çekilmesi kesinlikle söz konusu değil. Bunun için kanun değişikliği gerekiyor.