Uzmanlar: Çin ekonomisi ikinci çeyrekte daha hızlı büyüyecek

Çin’de 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yapılan beş günlük tatilde, ülke genelindeki tüm turistik noktalar ziyaretçi akını yaşadı.



Verilere göre, tatil döneminde gerçekleşen seyahat sayısı geçen yılın ayın dönemine kıyasla yüzde 70,83 artarak 274 milyona, turizm geliri de yüzde 128,9 artışla 148 milyar 56 milyon yuana ulaştı.



Veriler, Çinlilerin yurt dışına seyahat rezervasyonlarının yaklaşık yedi kat arttığını da gösterdi.



İMALAT SEKTÖRÜNDE GENİŞLEME EĞİLİMİ SÜRÜYOR



Çin Ulusal İstatistik Bürosu’ndan açıklanan verilere göre, nisan ayında imalat üretimi büyümeye devam etti ve piyasa beklentilerinde istikrar korundu.



Veriler, nisan ayında imalat üretim endeksi yüzde 50,2 ile genişleme aralığında bulunurken, üretim ve işletme faaliyetlerine yönelik beklenti endeksinin de 54,7 ile nispeten yüksek seviyesini koruduğunu yansıttı.



UZMANLAR BÜYÜMENİN HIZLANMASINI BEKLİYOR



Çinli uzmanlar, yılın ikinci çeyreğinde ekonomik büyümenin ilk çeyreğe göre önemli ölçüde hızlanacağı kanısında.



Uzmanlar, bu beklentilerini Çin’de tüketim potansiyeli hızla açığa çıkmaya başlarken, talebin istikrarlı şekilde artmasıyla ve imalattaki genişleme eğiliminin devam etmesiyle temellendiriyor.



Yuekai Securities Baş ekonomisti Luo Zhiheng, nisan-haziran döneminde Çin ekonomisinin yüzde 7’nin üzerinde büyüyebileceğini belirtti.



IMF: TOPARLANMA KÜRESEL EKONOMİYE GÜÇ KAZANDIRDI



Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından kısa süre önce yayımlanan Asya-Pasifik Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Çin ekonomisinde görülen güçlü toparlanmanın Asya-Pasifik ve dünya ekonomisine ivme kazandırdığına vurgu yapıldı.



2023 yılında Çin ekonomisinin yüzde 5,2 büyümesinin beklendiği belirtilen raporda, Çin’in büyümesinin küresel ekonomiye katkısının da yüzde 34,9 oranına çıkmasının beklendiği ifade edildi.



ULUSLARARASI KURULUŞLAR BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ



Çin ekonomisinin hızla toparlanması üzerine birçok yatırım kuruluşu, dünyanın ikinci büyük ekonomisine dönük beklentilerini yükseltti.



Goldman Sachs’ın son raporunda, “Çin’de 1 Mayıs tatilinde turizm sektöründe kaydedilen olumlu veriler ve nisan ayında hizmet sektöründe istikrarını koruyan satın alma yöneticileri endeksi, önümüzdeki birkaç ay boyunca tüketimin ve hizmet sektörünün toparlanmaya devam edeceğini gösteriyor. Bu nedenle Goldman Sachs, Çin ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 6 olarak koruyor.” ifadelerine yer verildi.



Öte yandan, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, Çin'in bu yıl yüzde 6,1 büyüyeceğini tahmin ettiklerini açıklarken, JPMorgan Chase de Çin için büyüme beklentisini yüzde 6'dan yüzde 6,4'e yükseltti.