"V" serisi 14 farklı ülkeden yatırımcı çekti

Gayrimenkul sektöründe 2000 yılından bu yana V markalı konut ve kampüs projeleri geliştiren İsra Holding, projelerinden V Orman Resort'u Bolu Mudurnu'da, AVM konseptine sahip V Mall İstanbul projesini ise İstanbul Başakşehir'de hayata geçiriyor.



'V ORMAN RESORT'UN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI



Yüzde 95'i tamamlanan projede lansmanla birlikte satışlara başlandı.



70 adet villa, 46 adet delux apart, 5 yıldızlı otel, termal su, sosyal tesisler, dinlenme alanları, cami ve kütüphanenin yer aldığı V Orman Resort’ta projeyi çevreleyen yaklaşık 40 hektarlık mesire alanı bulunuyor.



Bölge turizmine ve istihdama katkı sağlayacak projede yer alan villa ve apartlar hisseli gayrimenkul modeli ile satışa sunuluyor. Hisselerin satışı, minimum bir hafta ve tam satışı da 52 hafta olacak şekilde planlandı. Termal otel kısmı ise 5 yıldızlı otel konseptinde hizmet verecek.



Çeşitli sosyal donatı alanlarına sahip projede; erkek, kadın spa merkezleri, termal havuzlar, sağlık merkezi, kardio, fitness, konferans ve toplantı salonları ve alışveriş merkezine yer veriliyor. Alakart restoranlarda ise dünya mutfakları ve yöresel lezzetler misafirlere sunulacak.



V Orman Resort'te; ATV'den paintball'a, bisiklet turlarından macera parkına, çocuk parklarından spor alanlarına, organik tarımdan hayvancılığa ve hobi bahçelerine kadar birçok aktiviteye yer verilecek.



Ziyaretçilere 12 ay boyunca hizmet vermesi planlanan V Orman Resort'ün 1. etabı bu yılın sonunda hizmete açılacak.

14 FARKLI ÜLKEDEN YATIRIMCI



Başakşehir'de Emlak Konut GYO'dan alınan arsa üzerinde geliştirilen V Mall İstanbul projesinde inşa çalışmalarına başlandı. 119 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip projenin; Başakşehir'in modern turizm ve ticaret merkezi haline getirilmesinin yanı sıra binlerce istihdamın ve yeni iş sahalarının doğmasına da olanak sağlaması bekleniyor.



14 farklı ülkeden yatırımcının yer aldığı V Mall İstanbul projesi, örnek yatırım ve finansman modeliyle de dikkat çekiyor. Geliştirilen modelde ülkemize doğrudan döviz girdisi sağlanarak ekonomiye ve istihdama katkı sunulması planlanıyor.



160'IN ÜZERİNDE MAĞAZA



160'tan fazla mağazanın yer alacağı yeni nesil AVM konseptli V Mall İstanbul; seçkin markalar, rafine lezzetler, zincir mağazalar, kafe ve restoranlar, sanat ve eğlence üniteleri yer alacak.



V Mall İstanbul AVM'nin kiralaması, konsept planlaması ve yönetimi ise ECE Türkiye tarafından yapılacak.



ULAŞIM AĞLARI KOLAYLIĞI



V Mall İstanbul; İstanbul Havalimanı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Olimpiyat Stadyumu, Başakşehir Millet Bahçesi, Kuzey Marmara Otoyolu gibi birçok mega projeye çok yakın mesafede yer alıyor ve 2024'ün ilk çeyreğinde açılması planlanıyor.



Proje, yanı başında planlanan iki metro hattı, tramvay hattı ve toplu ulaşım hatlarıyla ziyaretçilere kolaylık sağlayacak.



"PALLADIUM TİCARİ ÜNİTELERİNİ BÜNYEMİZE KATTIK"



Öte yandan İsra holding olarak V Mall İstanbul projemize komşu olan Başakşehir'deki Palladium'u bünyemize kattık. Hayata geçirdiğimiz projelerle ve bünyemize kattığımız Palladium ile birlikte 5.5 milyar TL'lik geri dönüş bekliyoruz. Bünyemize kattığımız Palladium ile V Orman Resort ve V Mall İstanbul projelerimizin yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

