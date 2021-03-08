Vadistanbul, Artaş-Evyap ortaklığı ile devam ediyor

Vadistanbul kompleks projesinin ortaklık yapısı değişti. 2020 yılı Haziran ayında ortak girişimin birlikte aldıkları karar doğrultusunda üçüncü ortak olan Invest İnşaat’ın dört şirketteki ortaklığı sonlandırıldı.



Bundan böyle karma projenin mevcut yönetimini, satış ve kiralamalarını, yeni etapların inşaatlarını Artaş İnşaat ve Evyap birlikte yürüteceği belirtildi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Ortaklar kurulu olarak aldığımız bir kararla, bu büyük karma projenin ortaklık yapısını yeniden şekillendirdik. Üçüncü ortağımız olan Invest İnşaat’ın dört şirketteki ortaklığı sonlandırıldı. Bundan sonraki süreçte projenin mevcut durumdaki tüm yönetimini, yeni yatırımlarını Invest İnşaat olmadan yürütme kararı aldık.

Yeni yapılanmada Invest İnşaat’ın Vadistanbul’da ki dört şirketle hiçbir ilgisi kalmamıştır. Çeşitli basın-yayın organlarında yer alan ve farklı anlaşılmalara sebep olabilecek yayınlar nedeniyle kamuoyunu aydınlatma zarureti doğmuştur. Bu nedenle yeni oluşumu tüm ilgililer ve basın mensuplarıyla paylaşma ihtiyacı duyduk” şeklinde konuştu.

