Vakıflar Bankası'nın yüzde 58.5 oranındaki hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi

SON DAKİKA HABERİ: Vakıflar Bankası'nın yüzde 58.5 oranındaki hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi.

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Son dakika haberi! Devir işlemleriyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Vakıfbank'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen yüzde 58.5 oranındaki A ve B grubu hisseleri, bir hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek.

Devir işlemi, hisse başına 9,49 lira olarak belirlenen değer üstünden yapılacak.

Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan hisseleri, 2 buçuk milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor. Buna göre Vakıflar Bankası'nın  A ve B Grubu hisseleri varlık fonuna geçiyor.

VAKIFLAR BANKASI'NIN YENİ ORTAKLIK YAPISI

Bankanın A ve B Grubu hisselerinin varlık fonuna geçmesinin ardından yeni ortaklık yapısı şu şekilde oluşuyor;

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