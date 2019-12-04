Vakıflar Bankası'nın yüzde 58.5 oranındaki hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi

Son dakika haberi! Devir işlemleriyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Vakıfbank'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen yüzde 58.5 oranındaki A ve B grubu hisseleri, bir hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek.

Devir işlemi, hisse başına 9,49 lira olarak belirlenen değer üstünden yapılacak.

Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan hisseleri, 2 buçuk milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor. Buna göre Vakıflar Bankası'nın A ve B Grubu hisseleri varlık fonuna geçiyor.

VAKIFLAR BANKASI'NIN YENİ ORTAKLIK YAPISI

Bankanın A ve B Grubu hisselerinin varlık fonuna geçmesinin ardından yeni ortaklık yapısı şu şekilde oluşuyor;