Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları ne zaman? (2023 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları)

2023-2024 VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı, bu yıl ilk kez üniversiteye gidecek olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Binlerce öğrencinin eğitim ve öğretim hayatına destek verecek olan VGM bursları bu yıl yine KYK burs başvurularıyla hemen hemen aynı tarihlerde başlayacak. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman?
VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ortaöğrenim burs başvuru tarihlerini henüz duyurmadı. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınıyor.
Geçtiğimiz yıl hem ortaöğrenim hem de yükseköğretim burs başvuruları 7-20 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı.
Buna göre; 2023-24 yılı VGM burs başvuruları bu yılda kasım ayınından itibaren alınmaya başlanacak.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az 15 gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.
VGM BURSLARI KAÇ AY YATIYOR?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs) yükseköğrenim bursu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bir eğitim yılında 9 ay ortaöğrenim bursu (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.
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