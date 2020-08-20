Valaris, iflas başvurusunda bulundu

Petrol fiyatlarındaki küresel düşüş ve devamında gelen corona virüs pandemisi sonrası sert darbe alan enerji sektöründe sarsıcı bir iflas haberi geldi. Valaris, ödeyemediği bonoların ardından iflas mahkemesine başvurdu.

20.08.2020 - 10:11

Valaris, iflas başvurusunda bulundu

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Petrol fiyatlarının düşmesi, corona virüs nedeniyle enerji talebinin azalmasıyla daralan enerji sektöründe bir büyük iflas haberi de Londra'dan geldi.

16 sondaj gemisi ve 74 adet açık deniz kuyusuyla bu alanda dünyanın en büyüğü olan Valaris, ödeyemediği bonoların ardından iflas mahkemesine başvurdu.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Valaris CEO'su Thomas Burke, enerji sektöründeki ciddi küçülmeye dikkat çekerek, daralmaya ayak uydurmak ve daha güçlü bir şirket için bu adımı atmak zorunda olduklarını belirtti.

Şirketin 7 milyar dolarlık borç yükü olduğu ifade ediliyor.

Londra merkezli Valaris, 2019 yılında Ensco ve Rowan'ın birleşmesiyle ortaya çıkmıştı ve kısa süre önce 4.3 milyar dolarlık borç batağındaki rakipleri Noble, dünyanın en büyük derin su kuyusu sahiplerinden Transocean ve Oklahomalı Chesapeake de iflas başvurusunda bulunmuştu.

2014 yılı ortasında 100 doları aşan petrol fiyatları pandemi döneminde 30 doların altına inmiş ve corona virüs nedeniyle enrjiye olan talebin sert düşmesiyle sektör olumsuz etkilenmişti.

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