Van Tuşba TOKİ kura çekimi yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Van'ın Tuşba ilçesinde inşa edilecek konutlar için kura çekimini tamamladı.

TOKİ'nin üstlendiği projede bilindiği gibi, Van'ın Tuşba ilçesinde 2+1 ve 3+1 olarak konut projesi inşa edilecek.

KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA TAMAMLANDI



TOKİ’den yapılan duyuruda “Van Tuşba 303 Konut Projesine ilişkin olarak İdaremiz stoklarında yer alan orta gelir nitelikli 2+1 tipi 41 adet konut ve 3+1 tipi 14 adet konut olmak üzere toplam 55 adet konutun “Hak Sahipliği ve Konut Belirleme Kurası” Corona virüs tedbirleri sebebiyle 23 Aralık 2021 tarihinde, Saat 11:00’ de Bilkent Plaza A3 Blok 61 Nolu Ofis’te noter huzurunda çekilmiştir.” İfadelerine yer verildi.



TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?



TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı, noter onayının ardından e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ