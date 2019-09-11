Daha önce Almanya’da faaliyet gösteren İran asıllı mühendis Mehdi Firuzi, Van YYÜ Teknokent bünyesinde kurduğu fabrikada, yine Almanya’dan getirilen son teknolojik ürünlerle 20 mühendisle birlikte doğalgaz tüpü için seri üretime başladı. Van’ın doğalgaz bölgelerine yakın olmasından dolayı 17 milyon liralık yatırımı kente kazandıran Firuzi, kompozit malzemeden yapılan basınçlı tüplerle araçların doğalgazla çalışmasını sağlıyor. Çelik tüplere göre 5 kat daha hafif olan kompozit tüpler, yakıtta büyük tasarruf sağlıyor.



Alman teknolojisiyle üretilen ve 21. yüzyılın doğalgaz inovasyonu olarak bilinen kompozit malzemeden yapılan basınçlı tüplerle 13 binlik nüfuslu bir ilçeye boru ihtiyacı olmadan doğalgaz taşınarak o ilçenin doğalgaz ihtiyacı da sağlanabilecek. Teknolojinin yeni olması nedeniyle Çin’den 30 milyon euroluk yatırım teklifi alan Firuzi, yine Çin, Almanya ve İran’dan basınçlı doğal gaz tüpleri için ihraç talebi aldı.



“VAN’I ÖRNEK BÖLGE OLARAK SEÇTİK”



Mehdi Firuzi, Van’ın doğalgaz bölgelerine yakın olmasından dolayı tercih ettiklerini belirtti. Örnek bölge olarak seçtikleri Van’da yakın zamanda doğalgaz istasyonları da kuracaklarını ifade eden Firuzi, “Van doğalgaz bölgelerine yakın olmasından dolayı bizim açımızdan tercih edilmiştir. Bu yüzden Van’ı örnek bölge olarak seçtik. Böylece Van’da kendi doğalgaz istasyonumuzu kurmaya karar verdik. Bu konuda Van Büyükşehir Belediyesinin yer tahsisi konusunda bize kolaylık sağlamasını istiyoruz. Fabrikada iş eğitimi noktasında 20 mühendisle başladık. Bu mühendislerin hepsi Van bölgesinden alındı. Mühendislerimizin eğitimi bitmek üzeredir. İlk etapta 150 personel alabiliriz. Eğer umduğumuz destekleri alabilirsek 450 kişi çalıştırabilecek kapasitedeyiz” dedi.



“ÇİN’DEN 30 MİLYON EUROLUK YATIRIM TEKLİFİ ALDIK”



Ham maddenin gelişiyle birlikte daha hızlı bir seri üretime başlayacaklarını ifade eden Firuzi, yeni bir teknolojiye sahip oldukları için Çin’den yatırım ortaklığı aldıklarını söyledi. Şuan hem yurt içi hem de yurt dışından ciddi talepler aldıklarına dikkat çeken Firuzi, “Müşteri konusunda çok sayıda talep var. Otobüs üreten firmalarla, gaz taşıma şirketleri bizlerle temas halindeler. Teknolojiye dayalı başka ülkelerle işbirliği imkanımızda var. Şu an Çin’den 30 milyon euroluk yatırım teklifi aldık. Bizim bu teknolojimize ortak olmak istiyorlar. Onlarla birlikte gaz taşımacılığı için daha büyük konteynerler üretmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.



“ÇELİK TÜPLERE GÖRE 5 KAT DAHA HAFİF”



Ürettikleri kompozit tüplerin çelik tüplere göre 5 kat daha hafif olması nedeniyle doğalgazın maliyetini düşürdüğüne dikkat çeken Firuzi, “Bu teknolojiyle doğalgazın maliyetini düşürmüş oluyoruz. Hatta bununla ilgili bir çalışmamız var. Örneğin 12 bin nüfuslu Özalp gibi bir ilçeye doğalgaz borusunu götürmeye ihtiyaç duyulmadan, 3 günde bir tırlarla gaz taşınarak oranın ihtiyacı olan doğalgaz sağlanmış olacaktır. Böylece oraya çekilecek borulara, korumaya ve bakıma gerek kalmayacaktır” şeklinde konuştu.



“TÜRK ÜRÜNÜ OLARAK DÜNYAYA İHRAÇ EDECEĞİZ”



Üretilen ürünü “Türk Malı” etiketiyle ihraç edeceklerine vurgu yapan Firuzi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an Almanya, Çin ve İran’da talep var. Yatırımımız bölgedeki işsizliğe büyük destek olacaktır. Eğer devlet büyüklerimiz bizi yönlendirme konusunda desteklerlerse teknolojimiz Türkiye’ye yılda 30 milyar metreküp doğal gaz kazandıracak kapasitededir. Diğer taraftan ülkeye döviz getirecek kapasiteye sahibiz. Van’da olmamızdan dolayı ciddi bir yatırım yapmışız şeklinde görülmüyor zannedersem. Yeni bir teknoloji olduğundan dolayı da pek göze de çarpmıyor ama yetkililerin dikkatini çekmek isterim ki bizim konuya daha derinden baksınlar.”