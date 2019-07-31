2020’ye kadar yerli ve yenilenebilir kaynaklardan 1000 MW’lık enerji üretim santrali portföyüne ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Van’daki üçüncü projesi 13 MW gücündeki PSI Engil güneş enerji santrali elektrik üretimine başlayan Akfen Yenilenebilir Enerji'nin toplam kurulu gücü 480 MW oldu.



Akfen Yenilenebilir Enerji’nin Van Gölü kıyısındaki üçüncü lisanslı güneş santrali PSI Engil’in devreye alınmasıyla birlikte Türkiye’nin güneşlenme süresi en yüksek illerinden Van, tek seferde 37 MW’lık güce kavuştu. 66 milyon dolara mal olan santraller 80 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak. Türkiye’nin en büyük güneş ve rüzgâr enerjisi kredisini aldıktan sonra 5 bölgede 377 MW gücünde 13 yerli enerji santralinin yapımına hız veren Akfen Yenilenebilir Enerji, 530 milyon dolar değerindeki yatırımlarını ardı ardına hayata geçiriyor. Son yıllardaki yatırım atılımıyla Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yerli ve yenilenebilir alandaki enerji santrallerinin kurulumunda başı çeken Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 13 MW gücündeki PSI Engil güneş santrali projesi Van’da elektrik üretimine başladı.

Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline sahip en yüksek illerinden Van’da işletilecek olan Omicron Erciş ve Engil ile PSI Engil santralleri Vangölü’nün yanı başındaki toplam 600 dönümlük arazi üzerinde bulunuyor.

PSI Engil, Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 2018 yılı sonunda hayata geçirdiği toplam 24 MW gücündeki Omicron Erciş ve Omicron Engil santralleri ile birlikte aynı bölgede devreye aldığı üçüncü projesi oldu. 66 milyon dolar yatırıma sahip 3 güneş enerji santrali projesindeki toplam güç ise 37 MW’a ulaştı. PSI Engil yatırımı ile Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji platformu Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan kurulu gücü 480 MW’a ulaşırken, bunun 108 MW’lık önemli kısmını güneş oluşturdu.



VAN GÖLÜ KIYISINDA ELEKTRİK ÜRETİYORLAR



Yıllık 60 GWh elektrik üretmesi beklenen santraller, 25 bin 804 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyecekler.

66 milyon dolara mal olan 3 güneş santrali sayesinde Van önemli bir ekonomik değere kavuşurken, 80 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacı tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından 3 santralin hayata geçirilmesiyle birlikte Van, güneş enerjisi kaynağı bakımından ciddi bir potansiyele sahip olmasına rağmen ilk güneş enerji santrali yatırımlarına ev sahipliği yapmaya başladı.



TOPLAM KURULU GÜÇ 480 MEGAVAT’A ULAŞTI

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, Omicron Erciş ve Engil ile PSI Engil santralleriyle güneşte Türkiye’nin güneşlenme süresi en yüksek illerinden Van’ın bu alandaki potansiyelini gerçeğe çevirdiklerini ifade etti. Şu anda 480 MW’a ulaşan Akfen Yenilenebilir Enerji üretim portföyünü gelecek yılın sonunda 1000 MW’a ulaştırmayı hedeflediklerini anlatan Karabeyoğlu, “480 MW’lık kurulu gücümüz içerisinde güneşin payı 108 MW’a ulaştı. Akfen Yenilenebilir Enerji olarak hidro, rüzgar ve güneşte yerli ve yenilenebilir alanda dengeli bir portföy oluşturmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.