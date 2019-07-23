Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango ihale sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği 1 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.
Haziran itibariyle başlayan ihale sürecinde teklifler toplanmış ve değerlendirme devam etmektedir.
Nihai karar alındığında kamuoyuna açıklama yapılacaktır."
Varlık Fonu'ndan Milli Piyango ihalesi açıklaması
NTV HaberEkonomi
Türkiye Varlık Fonu, haziran itibariyle başlayan ihale sürecinde tekliflerin toplandığını ve değerlendirme devam ettiğini duyurdu.
Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango ihale sürecine ilişkin açıklama yaptı.