Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango ihale sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği 1 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.

Haziran itibariyle başlayan ihale sürecinde teklifler toplanmış ve değerlendirme devam etmektedir.

Nihai karar alındığında kamuoyuna açıklama yapılacaktır."